Investissement de 1,8 M$ pour Litière Ouellet

L’année 2016 aura été porteuse de changements importants pour l’entreprise Litière Ouellet, encore bien connue dans la région comme Tourbière Ouellet. Grâce à un investissement important de 1,8 M$, le propriétaire Stéphane Ouellet a fait l’acquisition d’équipements de pointe visant à moderniser son usine et robotiser ses opérations.

Cette décision a été prise afin de suivre la croissance constante de l’entreprise et ainsi la faire passer à l’étape supérieure. Annuellement, Litière Ouellet produit 800 000 sacs de litières agricoles en ripe de bois pour un chiffre d’affaires de près de 4 M$. Ce nombre pourrait maintenant doubler dans les prochaines années.

Dans les derniers mois, l’entreprise, qui située sur le Chemin de la Plaine à L’Isle-Verte, a ainsi accueilli de nouveaux bâtiments et de nouveaux équipements. Une nouvelle usine et un espace pour l’entreposage ont remplacé l’étable d’une cinquantaine d’années qui accueillait encore jusqu’à tout récemment les activités de l’entreprise.

«Nous avons fait l’acquisition d’un dépoussiéreur, d’un charriot élévateur, de robots d’ensachage et de palettisation (…) Auparavant, le travail était très physique et on ne pouvait pas penser à produire davantage, mais aujourd’hui, la robotisation facilite grandement nos opérations», a expliqué M. Ouellet.

Cet investissement de 1,8 M$ vient à peine deux ans après un autre investissement de 400 000 $ qui avait été fait pour la construction d’un bâtiment d’entreposage principal (matière première) sur le site. Récemment, le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé, a aussi fait l’annonce d’une aide financière conséquente et remboursable de 486 000 $ provenant de Développement économique Canada pour aider l’entrepreneur.

«On travaille pour réussir à monter quelque chose qui a du sens et qui est solide pour l’avenir (…) Je suis content de voir les entrepreneurs à L’Isle-Verte prospérer. Nous avons un milieu dynamique et c’est très intéressant.»

Entreprise de 3e génération, Litière Ouellet développe et fabrique des litières agricoles en ripe de bois, des suppléments alimentaires et des paillis horticoles pour l’aménagement des abords routiers et la lutte contre l’érosion des sols. Elle vend ses produits dans les régions du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l’Ile-du-Prince-Édouard.

Le vendredi 3 mars, la municipalité de L’Isle-Verte a organisé une visite de la nouvelle usine, afin de souligner tout le travail et la vision de l’entreprise. Pour la mairesse Ursule Thériault, Stéphane Ouellet est, à l’instar de plusieurs entrepreneurs du coin, une grande fierté pour L’Isle-Verte.