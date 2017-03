Le nouveau Marché Richelieu de Pohénégamook ouvre ses portes

Cinq mois de travaux et environ 1,3 M$ d’investissements plus tard, le tout nouveau Marché Richelieu, Alimentation J.P Labonté & Fils, de Pohénégamook a rouvert ses portes le 2 mars.

Le nombre de pieds carrés du magasin est passé de 3 200 à plus de 5 200, et les équipements ont tous été modernisés. Cette décision, toutefois, a été murement réfléchie pendant quelques années par le propriétaire, Guildo Labonté. Le bâtiment initial a été construit en 1992, et 25 ans plus tard, l’établissement a reçu une véritable cure de jeunesse.

«C’est une preuve de confiance envers les gens de Pohénégamook et de la région, les clients réguliers et les nouveaux. Je n’ai pas cessé de croire à ce projet, et j’ai persisté», a commenté M. Labonté.

La mairesse de Pohénégamook, Louise Labonté, a tenu à souligner l’apport économique et social d’Alimentation J.P. Labonté & Fils de Pohénégamook à son milieu. Tous les départements de l’épicerie ont été modifiés, et celui de la boulangerie a été le plus touché par les travaux. Les tablettes, comptoirs, plafonds et planchers ont été complètement refaits à neuf, de même que la décoration, provenant de la bannière Richelieu. Alimentation J.P. Labonté & Fils reçoit en moyenne 2 800 clients par semaine.