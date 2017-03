Philippe Couillard à Rivière-du-Loup

C’est devant plus de 250 personnes issues du monde des affaires et de l’éducation, à l’occasion d’un diner organisé conjointement par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s’est dit optimiste pour le Québec alors que son gouvernement présentera un 3e budget équilibré.

Les régions, la formation, l’économie et l’emploi ont été au coeur des discussions. M. Couillard a notamment rappelé que Québec est à l’origine de 42% des emplois créés au Canada.

Rappelons que les participants inscrits ont également pu faire parvenir leurs questions au premier ministre

Plus de détails suivront.