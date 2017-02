Diner-conférence avec le premier ministre Philippe Couillard

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, en collaboration avec la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup, accueillera le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, le 1er mars à 11 h 45, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Dans un contexte économique mondial en constante évolution, le premier ministre entend discuter du plan économique du gouvernement du Québec et présenter des perspectives d’avenir à la communauté d’affaires du Bas-Saint-Laurent. Les participants inscrits pourront également faire parvenir leurs questions au premier ministre via les pages Facebook de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup.

Ces questions devront être transmises avant le 27 février 2017.