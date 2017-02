Premier Tech annonce trois acquisitions

Premier Tech a annoncé le 21 février trois acquisitions d’entreprises, dont deux réalisées en Europe et une aux États-Unis. Elles cumulent des revenus de 50 M$ et emploient près de 90 personnes.

Il s’agit d’un investissement total de 30 M$ qui vise à améliorer le positionnement de l’offre commercial de Premier Tech auprès de sa clientèle internationale.

Déjà déployé sur quatre continents, le Groupe Équipements Industriels de Premier Tech poursuit ainsi sa croissance avec l’achat de deux entreprises; la première aux Pays-Bas et la seconde en Ioha, aux États-Unis. Ces ajouts lui permettront de consolider sa position de leader en matière de systèmes automatisés de conditionnement et d’emballage pour les marchés des matières organiques ainsi que des semences et grains en agriculture.

Fortement implanté dans cinq pays en Europe, le Groupe Technologies Environnementales de Premier Tech intègre pour sa part une entreprise allemande, spécialisée en produits de récupération des eaux de pluie, diversifiant ainsi l'offre de Premier Tech Aqua.

Conclues en janvier, ces trois transactions élèvent à cinq, dont quatre se trouvent à l’international, le nombre d’entreprises achetées par Premier Tech au cours de son année financière 2016-2017 qui se terminera à la fin février.