Guy Thibault, un homme structuré

Le Centre des Dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup accueillait ce jeudi le directeur du Centre commercial Rivière-du-Loup, Guy Thibault, lors de son diner mensuel. Ce Rimouskois d’origine est un gestionnaire hors pair, il suffit d’observer la vitalité que connait le centre commercial depuis son arrivée en février 2015 pour le constater. Mais qu’en est-il de l’homme et de son cheminement professionnel ? C’est ce qu’ont découvert les participants au diner.

D’entrée de jeu, M. Thibault a rapidement montré sa rigueur en détaillant son parcours, dès sa petite enfance. À l’âge de 9 ans, il a découvert sa RDE comme il l’a mentionné : sa Raison D’Être. Sa Passion-Client lui est venue de ses grands-parents qui tenaient alors un magasin général englobant, l’épicerie, la quincaillerie, le bureau de poste et même une résidence funéraire.

Ayant reçu en cadeau un télescope avec lequel il a découvert la lune, le ciel et les planètes, il en a tôt fait profiter ses amis moyennant 25 cents pour regarder le firmament. À 10 ans en il fonde sa première « entreprise » et effectue alors la tonte des pelouses en été, le déblaiement de la neige en hiver et un emploi de camelot avec 140 clients à longueur d’année.

Durant ses études Guy Thibault a œuvré dans la restauration, dans les bars et dans une mercerie pour homme. Il était tellement orienté vers la clientèle, qu’il avait toujours sur lui un paquet de cigarettes, lui qui ne fumait pas, afin d’en offrir a ses clients en les conseillant dans leur choix vestimentaire.

Après ses études il est engagé par le Groupe Gesco 547 des boutiques L’Ensemblier et Signal jusqu’en 2009. En 2009 il joint le Groupe Couche-Tard pour 1 an et demi pour par la suite être engagé par L’Aubainerie Concept-Mode de Rimouski afin de procéder à la transition de l’entreprise du propriétaire vers ses enfants. Plus tard il est engagé par le propriétaire de Rimouski Mitsubishi afin de l’aider à démarrer cette nouvelle concession automobile. Bien que cette année de fondation ne lui a donné que 9 mois de ventes, il a terminé au premier rang des vendeurs de la marque au Canada. Par la suite il a œuvré au sein des magasins Hart et Target. Il s’est ensuite dirigé vers le Carrefour Rimouski pour finalement devenir directeur du Centre commercial Rivière-du-Loup maintenant propriété de Cominar.

M. Thibault a un parcours simple, mais efficace en se fixant toujours des objectifs réalistes : y croire, comment y arriver, quand on veut y arriver et passer à l’action. En entreprise, l’important c’est l’équipe qui devient une chaine avec comme force, celle de son maillon le plus faible. De plus lors de l’accueil d’un nouveau membre au sein de l’équipe il faut s’assurer qu’il reflète les standards de l’entreprise et qu’il les véhicule.

Le conférencier a aussi rappelé l’importance d’avoir un message clair en tout temps et que les plus grands «leaders» sont ceux qui ont la capacité de faire briller les gens autour d’eux tout en prenant les bonnes décisions. Le partage des idées avec les membres de l’équipe et de toujours converger vers les objectifs sans jamais abandonner malgré les embuches font aussi partie de sa façon de gérer.

Guy Thibault a terminé en rappelant que dans la vie, nous n’avons que deux choix : ce qu’on fait ou ce qu’on ne fait pas.

Collaboration spéciale : Robert Desjardins