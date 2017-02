Prix Chrysalides - Desjardins : Appel de candidature

La Jeune Chambre de Rivière-du-Loup soulignera, le 6 mai prochain, le 24e anniversaire du Gala des Chrysalides - Desjardins. Une soirée incontournable lors de laquelle les jeunes entrepreneurs et professionnels de la région de Rivière-du-Loup seront mis à l’honneur.

Pour l’occasion, la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup souhaite offrir à tous ses invités une soirée innovatrice, prestigieuse et, surtout, mémorable sous le thème «Propulsé par la vague». C’est dans ce contexte qu’elle invite les jeunes professionnels et entrepreneurs à déposer leur candidature.

Pour être admissible, la relève ou la fondation de l’entreprise doit s’être faite dans les 5 dernières années, les candidats doivent être âgés entre 18 et 40 ans et être membre de la Jeune Chambre. Tous les autres critères sont détaillés au www.jeunechambrerdl.ca C’est également à cet endroit que les candidats retrouveront les cahiers de candidature, afin de s’inscrire dans une catégorie ou des catégories.



NOUVELLES CATÉGORIES

Cette année, les candidats auront le choix entre cinq catégories différentes, dont : Achat/relève, Nouvelle Entreprise et Personnalité Jeunesse (prix Guillaume Pigeon). Cette année la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup présente deux nouvelles catégories, soit le Prix Innovation et la Bourse personnalité entrepreneuriale du Fond d’investissement jeunesse. Vous trouverez tous les détails des catégories sur le site internet de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup.



Les avantages de soumettre sa candidature sont nombreux, mais le plus important reste sans aucun doute la visibilité ainsi que les multiples prix en biens et services qui seront remis aux lauréats durant la soirée. Alors, inscrivez-vous, sans plus tarder!



La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au vendredi 10 mars 2017.