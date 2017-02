Servlinks Communication se lance dans le design graphique

L’ancien directeur artistique de la boite de graphisme Gigrafe/Avec Style, Guillaume Asselin, a quitté la compagnie et s’alignera désormais avec Servlinks Communication. L’entreprise appartenant à Hugo Dubé oeuvre dans le domaine de la programmation web.

«Nous avons eu une réflexion stratégique depuis quelques mois, nous n’avions pas de graphiste à l’interne, et c’est un créneau qu’on voulait développer. Suite à son départ de chez Gigrafe, on a vu l’opportunité d’aller chercher Guillaume, nous avons sauté sur l’occasion», a commenté le président de Servlinks Communication, Hugo Dubé.

Les deux entreprises collaboraient déjà depuis près d’une dizaine d’années pour divers projets, parfois en sous-traitance. Servlinks et Gigrafe avaient par ailleurs toutes les deux répondu à un appel d’offres concernant la refonte du site web de la Ville de Rivière-du-Loup en novembre dernier. Elles avaient cependant été écartées du contrat par la Ville de Rivière-du-Loup en raison de la non conformité de leurs documents. Les deux soumissionnaires contribuaient l’un à l’autre, en sous-traitance, ce qui, selon le volet anticollusion dans les contrats d’organismes publics, les éliminait de l’appel d’offres. Cet élément a joué un rôle dans la décision prise à la fois par Guillaume Asselin et Hugo Dubé.

Maintenant que Servlinks a fait l’acquisition des services d’un graphiste d’une vingtaine d’années d’expérience, cette situation ne se produira plus. «Pour les mandats majeurs, nous voulions plus, aller chercher la totale. Il faut répondre aux offres et être en mesure d’offrir un service clé en main pour aller jouer dans la cour des grands centres», explique le directeur du développement logiciel de Servlinks, Jean-François Dumais.

Guillaume Asselin rejoint donc la quarantaine d’employés déjà bien installés de Servlinks Communication à Rivière-du-Loup et partout au Québec. L’entreprise n’exclut pas vouloir agrandir son département de graphisme à court terme.