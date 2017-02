Près de 600 000 $ en aide financière pour Moulage sous pression A.M.T. de Saint-Cyprien

L'entreprise Moulage sous pression A.M.T, une entreprise qui fabrique des pièces d'aluminium destinées notamment aux marchés de l'automobile, des véhicules récréatifs et des produits médicaux, se tourne vers la transition énergétique.

Moulage sous pression A.M.T met sur pied un projet d'efficacité énergétique et de conversion pour son usine de Saint-Cyprien qui lui permettra de réduire de façon importante ses émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet, la réduction équivaut à retirer quelque 138 véhicules des routes annuellement.

Le ministre Jean D'Amour a fait l'annonce, au nom du ministre Pierre Arcand, de l'attribution d'une aide financière de 586 831 $ à l'entreprise Moulage sous pression A.M.T. inc. pour la réalisation de cet important projet. Cette aide financière provient du Fonds vert et s'inscrit dans le cadre du programme ÉcoPerformance découlant du Plan d'action 2013‑2020 sur les changements climatiques.

À la suite d'un projet d'agrandissement de l'usine située à Saint-Cyprien, l'entreprise devait ajouter une quatrième unité de compensation d'air au gaz propane aux trois qui composent déjà le système mécanique en place, auquel s'ajoute un système de refroidissement avec tour d'eau. Ce système sert au remplacement de l'air de l'usine et à la production, pour laquelle une augmentation de 5 % par année est prévue.

Le projet consiste à récupérer la chaleur des systèmes de refroidissement de l'eau de l'usine agrandie afin de préchauffer l'air d'appoint requis par la production. La modification et l'ajout de dispositifs de contrôle raccordés à un système central permettront de mieux contrôler la puissance énergétique et contribueront à l'atteinte des objectifs de maintien de la qualité de l'air de l'usine tout en réduisant les émissions.

Les mesures financées par le programme ÉcoPerformance permettront de réduire la consommation de gaz propane de plus de 300 000 litres par année et les émissions de gaz à effet de serre de 470 t éq. CO2/an.

«Cette entreprise, qui a commencé ses activités en 1967 à Saint-Cyprien, a connu une croissance remarquable et offre aujourd'hui de l'emploi à 125 travailleurs du Bas-Saint-Laurent. Reconnue pour son expertise dans son domaine d'activité, elle s'engage aujourd'hui à en faire plus pour lutter contre les changements climatiques et à privilégier un développement responsable», a déclaré le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour.

«L'annonce d'aujourd'hui démontre qu'il est possible d'allier responsabilité environnementale et développement économique, des objectifs qui cadrent parfaitement avec ceux du programme ÉcoPerformance et, plus largement, avec les orientations de notre gouvernement. Le projet de Moulage sous pression AMT dans lequel nous nous engageons aujourd'hui est un bel exemple du soutien que nous offrons pour des initiatives de nos entrepreneurs qui permettent d'amorcer la transition énergétique du Québec et de moderniser notre économie », a affirmé le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Pierre Arcand.

«Notre entreprise souhaite faire sa part dans les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous oeuvrons dans une industrie ultra-concurrentielle et mondialisée, et nos compétiteurs internationaux utilisent des carburants fossiles à faible coût, ce qui rend difficile, du point de vue de la compétitivité, la réalisation de tels projets d'économie énergétique, parce qu'ils sont souvent très dispendieux. Le soutien du programme ÉcoPerformance pour la réalisation de ce projet s'est avéré déterminant pour le rendre possible, et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir en faire l'annonce», a déclaré le président de Moulage sous pression A.M.T., Félix Jean.