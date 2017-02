De jeunes entrepreneurs souhaitent s’épanouir à Trois-Pistoles

Le Pistolois Daniel Desjardins et sa conjointe, Gabriela Melgoza, ont voyagé partout dans le monde. De l’Asie à l’Amérique latine, en passant par les recoins de l’Europe, ils en ont vu des cultures et des traditions. Pourtant, c’est à Trois-Pistoles qu’ils ont décidé de poser leurs valises. Aujourd’hui, convaincu qu’il est possible de réaliser ses rêves en région, le couple a décidé d’y fonder une entreprise.

Leur histoire n’a à peu près rien de banal. Daniel et Gabriela, qui est d’origine mexicaine, se sont rencontrés il y a déjà 10 ans grâce à l’École d’immersion française de Trois-Pistoles. Depuis, ils n’ont jamais cessé d’être en contact, ont débuté une relation à distance, se sont retrouvés au Québec et se sont finalement mariés. De leur rencontre à aujourd’hui, toute leur vie (ou presque) a été parsemée de voyages. Une passion qu’ils ont entretenue dans le cadre de leurs études, pour le travail, mais aussi, évidemment, pour se retrouver.

Souhaitant maintenant une vie à deux, qui offre plus de liberté, Daniel a décidé, en septembre, de tourner sa vie professionnelle à 180 degrés et de quitter sa sécurité d’emploi chez Sher-Wood. Gabriela et lui ont fait le grand saut : se lancer en affaires. MERSiŌ venait de naitre.

«L’idée nous est venue, à la maison, entre deux voyages. En préparation pour une aventure en Thaïlande, nous étions à la recherche de produits de voyage stylisés, de haute qualité et confectionnés avec soin. Nous recherchions des produits fabriqués dans des conditions favorables pour les travailleurs. Trop peu d’options étant disponibles, nous avons décidé de nous lancer à l’aventure, de développer notre propre gamme de produits», a expliqué le couple qui a visité une trentaine de pays.

BONNES CONDITIONS

MERSiŌ est ainsi une marque socio-responsable qui se spécialise dans la création et la vente d’articles de mode contemporaine. Pour le moment, il est question de lunettes fumées bois et bambou, de sacs en cuirs ou en coton, ainsi que d’écharpes, couvertures et chandails tissés. Tout est fabriqué à la main et s’adresse aux voyageurs, «flashpackers» et explorateurs de tous les jours qui souhaitent un monde juste et durable.

«Dès le départ, nous voulions débuter un projet qui nous permettrait d’aider nos collaborateurs. C’est la ligne directrice de notre entreprise : nous souhaitons vendre des produits de qualité réalisés dans de bonnes conditions pour les artisans. On veut que cette philosophie inspire, un jour, nos employés.»

Depuis janvier, Daniel et Gabriela proposent sur le Web des produits uniques réalisés par des artisans du Cambodge, de la Thaïlande et de la Chine. Les fournisseurs sont d’ailleurs affichés en toute transparence sur leur site internet, ce qui ne se voit à peu près jamais.

«Ce sont de petits endroits, de petites coopératives. Nos relations d’affaires sont bâties grâce à des rencontres que nous avons faites sur place. Nous avons passé beaucoup de temps en Asie à rencontrer des gens et à s’informer de leurs façons de faire. C’est grâce à ces recherches que nous avons fait nos choix.» Le nom de l’entreprise prend alors tout son sens. En latin ancien, MERSiŌ signifie «immersion, l’état d’être engagé, impliqué ou immergé». Le latin est aussi à l’origine du français et de l’espagnol, les langues maternelles du couple.

S’ÉTABLIR À TROIS-PISTOLES

Les deux entrepreneurs visent une clientèle internationale. Pour faciliter les exportations et leur travail au quotidien, Daniel et Gabriela auraient bien pu partir dans un grand centre comme Montréal. Pourtant, c’est à Trois-Pistoles qu’ils ont décidé de commencer l’aventure.

«Il était tout à fait naturel pour nous de s’installer et débuter nos activités à Trois-Pistoles. La Ville fait partie de notre histoire et nous y sommes bien», a partagé Gabriela. «C’est aussi une façon de prouver que c’est possible de se lancer et de se développer en affaires en région», a ajouté Daniel.

Dans un proche avenir, le couple souhaite collaborer avec des artisans, des boutiques et des fournisseurs de services de la région. Il souhaite également y développer de nouveaux produits et même y installer un centre de distribution.

Si la compagnie n’a que quelques semaines de vie, l’avenir semble prometteur. MERSiŌ a déjà expédié aux États-Unis, au Mexique, à Moncton, London, Vancouver et Calgary. Avec les produits, Trois-Pistoles voyage un peu partout. Sur chaque colis, il est indiqué que celui-ci provient de «Trois-Pistoles la magnifique».