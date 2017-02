Gilles Garon reçoit un prix national pour son engagement

Gilles Garon, conseiller associé au réseau SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière (SFL) et directeur du Cabinet Services financiers Garon & Associés, a reçu le titre de «conseiller le plus engagé dans sa communauté en 2016» remis lors de la soirée Top 25 de l'industrie financière du Québec.

Ce prix récompense une personne bien ancrée dans sa communauté par son engagement, et ce, de manière importante. Engagé sur les plans social et politique, Gilles Garon est une source d’inspiration pour ses pairs. L’évènement, organisé par le média spécialisé Finance et Investissement, s’est tenu le 7 février à Montréal.

Il y a 40 ans, l’actuel maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gilles Garon faisait son arrivée dans l’industrie financière au sein du cabinet d’assurances de son père. Son parcours, jalonné de succès, est synonyme d’engagement, de leadership et d’excellence. C’est en 1980 qu’il deviendra propriétaire du cabinet et qu’il en assurera la direction. Année après année, ses succès de vente lui ont valu de remporter de nombreux Méritas d’excellence au sein du réseau SFL. Au cours de sa carrière, il a été un membre actif de plusieurs comités et conseils d’administration de la région du Témiscouata.

Gilles Garon a également reçu le 17 novembre dernier le prestigieux Prix Carrière de la Chambre de la sécurité financière. En 2012, M. Garon a mérité le titre honorifique de «Membre à vie» de l’Institut québécois de planification financière. Sa clientèle s’étend désormais de Témiscouata-sur-le-Lac jusqu’à Québec, en passant par Rimouski et Rivière-du-Loup. Son fils Charles-Antoine représente la troisième génération de conseillers dans la famille Garon.