Le Château Entrepôt de Rivière-du-Loup ferme ses portes

Le commerce en ligne, et les changements des habitudes de consommation des clients de prêt-à-porter ont eu raison du magasin le Château Entrepôt du Centre commercial de Rivière-du-Loup qui fermera ses portes et cessera ses activités au mois de juin prochain.

La nouvelle a été confirmée le 27 janvier par la responsable des relations publiques du Château, Magalie Harvey. «Cela fait partie du plan à long terme de l’entreprise, publié en 2016. Nous avons annoncé la nouvelle il y a deux semaines aux employés de ce magasin», a-t-elle précisé.

Entre 2016 et 2019, le Château a annoncé qu’il fermerait une quarantaine de magasins, dans un exercice de restructuration. «On suit le commerce au détail. On s’ajuste avec les demandes des clients, qui ont de plus en plus recours au commerce en ligne», confirme Mme Harvey. Des affiches ont été installées dans les vitrines du magasin, annonçant la fermeture imminente du commerce.