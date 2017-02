CRÉAVENIR Desjardins soutient l’atelier La C.A.S.A. des Possibles

CRÉAVENIR Desjardins au Témiscouata s’engage à soutenir l’entreprise La C.A.S.A. des Possibles, propriété de Martine Morissette d’Auclair.

L’entreprise se spécialise dans les produits de maroquinerie, soit la vente et la réparation d’articles et d’accessoires de cuir ou de suède, et également de confection de produits sur mesure. Dès février, elle offrira un espace-boutique à Dégelis pour différents créateurs de la région. Des produits artisanaux seront en vente la boutique afin de donner une visibilité et une accessibilité à l’année aux produits locaux et régionaux. Le dynamisme de Mme Morissette sera certainement un facteur de succès de cette nouvelle entreprise.

À propos de cet appui, le directeur de Desjardins Entreprises Témiscouata, Gaétan Ouellet, a déclaré : «CRÉAVENIR nous permet de découvrir des entrepreneurs passionnés offrant des concepts originaux. La Caisse des Lacs de Témiscouata, Desjardins Entreprises et la SADC de Témiscouata sont très fiers de contribuer au développement de l’entreprenariat jeunesse témiscouatain grâce à ce programme».

Sur la photo : Gaétan Ouellet, directeur de Desjardins Entreprises Témiscouata, Martine Morissette, propriétaire de La C.A.S.A. des Possibles et Annie-Pascale Côté, directrice générale de la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata.