Grand-Portage Volkswagen déménagera dans l'ouest de la ville de Rivière-du-Loup

Martin Pomerleau, directeur de Groupe Grand-Portage, a confirmé le 25 janvier que la concession Volkswagen déménagera dans l'ouest de la ville de Rivière-du-Loup, près de l'Hôtel Universel d'ici la fin de l'année 2017. La construction devrait débuter au printemps.

«On va transférer la concession au complet dans les nouveaux locaux. On manquait de place dans la cour et nous étions enclavés, sur la rue Fraser. Il y aura plus d'espace pour les véhicules Subaru», a souligné M. Pomerleau.

Grand-Portage Volkswagen ira donc rejoindre Grand-Portage Nissan qui appartient aux mêmes propriétaires, Groupe Grand-Portage, Dubé Mazda et Impact Ford, déjà implantés dans ce secteur de Rivière-du-Loup.