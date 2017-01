La Coopérative funéraire des Eaux Vives déménage

La Coopérative funéraire des Eaux Vives, qui a pignon sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, fera peau neuve au printemps prochain dans le complexe situé au 48, rue Témiscouata. Il s’agit d’un investissement de 1,2 M$.

Pour la directrice générale, Nathalie Dubé, il s’agit d’une excellente nouvelle pour les membres. «Nous cherchions plus d’espace sous un seul toit. Nous occuperons le sous-sol et le rez-de-chaussée et conserverons les espaces locatifs de l’étage supérieur.»

L’investissement permettra à la coopérative de doubler sa superficie et de se doter de nouveaux salons d’exposition, d’une salle de cérémonie, d’une salle de réception plus spacieuse, ainsi qu’un laboratoire qu’on promet à la fine pointe de la technologie. «L'investissement inclus aussi des améliorations à nos points de services de Dégelis, Témiscouata-sur-le-Lac et de Saint-Honoré», ajoute Mme Dubé.

Les rénovations s’amorceront sous peu et l’ouverture est prévue à la fin du printemps. Rappelons que le 48, rue Témiscouata a abrité la pharmacie Familiprix, et plus récemment, la Clinique dentaire Danny McNeil.

La bâtisse actuelle de la coopérative est en vente. Le prix demandé est de 330 000 $.