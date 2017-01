Diner du CDE : Une belle relève entrepreneuriale

Ce jeudi 19 janvier, les membres présents du Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup ont eu droit à trois mini conférences ou la relève entrepreneuriale était à l’honneur.

L’Atelier de la moustache, Pat BBQ et la Distillerie Fils du Roy se sont succédé afin de faire part de leur parcours en entreprise.

L’Atelier de la moustache

Depuis novembre 2016 les barbus et moustachus de la région peuvent faire tailler et entretenir leurs poils facials au 114 rue Joly à Rivière-du-Loup à l’Atelier de la moustache. Fondée par Jenny Veilleux, représentante des produits Lise Watier et jeune maman, ainsi que par Isabelle B. Loiselle, ce commerce nouveau genre 100% homme offre en plus une partie-bar ou la clientèle peut prendre un verre avant, pendant ou après avoir reçu leur soin dans une ambiance chaleureuse et masculine.

Avec une barbière à temps plein et une à temps partiel, c’est avec ou sans rendez-vous que les hommes peuvent s’y rendre pour une coupe de cheveux traditionnelle ou plus « funky » et se faire tailler la barbe a l’ancienne, avec lame, serviette chaude et huile après-rasage. Nos deux jeunes entrepreneures veulent offrir à court terme une formule 5 à 7 et peut-être même ouvrir un autre atelier ailleurs au Québec.

Pat BBQ

Pat BBQ c’est Patrick Couturier, ce Beauportois d’origine a des racines en région, sa mère étant native de L’Isle-Verte. Son parcours entrepreneurial est assez bien rempli ; tout jeune il a été camelot, employé au bar laitier de ses parents, pompiste et livreur de poisson. Tous ses gains passaient sur sa passion de l’époque, les voitures, il en a possédé plus d’une vingtaine. Tour à tour il a entrepris des études collégiales en électromécanique, en mécanique du bâtiment et en sciences pures à l’université.

Contraint d’arrêter ses études suite à un accident d’automobile, il s’est exilé dans l’Ouest canadien pour apprendre l’anglais. À son retour au Québec il a travaillé dans l’entreprise d’électroménager de son père, pour ensuite reprendre ses études à L’Université Laval en génie mécanique.

Son arrivée dans notre région s’est effectuée chez Outils Viel propriété de son oncle. En 2003 il joint Premier Tech jusqu’en 2009. Lors d’un séjour en IOWA il a participé avec des amis à plusieurs Tail Gate party, très populaires aux États-Unis et c’est alors qu’il a découvert les côtes levées fumées. De retour en région, c’est en 2014 qu’il s’est fait connaitre au Bière Fest de Rivière-du-Loup avec ses fameuses côtes levées.

En aout 2015 il officialise son commerce en participant à d’autres festivals de bières. En 2016 avec sa roulotte de promotion il continue à participer à ce genre d’évènement et développe même ses propres sauces et épices. En 2017, on retrouve les produits de Pat BBQ dans 15 points de service de Rimouski à Saint-Apolinaire, dont le premier chez IGA Extra de Rivière-du-Loup. Il offre maintenant en plus de ses côtes levées sous vide, 3 sauces, des épices, du smoked meat et du porc effiloché. À court terme il souhaite avoir un local pour offrir ses produits et avoir 30 points de vente. L’évènement majeur de son prochain été sera le BBQ Fest Rickard’s à Québec.

Distillerie Fils du Roy

La Distillerie Fils du Roy de Saint-Arsène, la deuxième du nom ; l’autre étant située au Nouveau-Brunswick, opère depuis 2015. Jonathan Roy, est programmeur analyste de formation à l’emploi de Premier Tech, mais un passionné de la distillation. Sa première expérience avec la fabrication d’alcool, c’est avec son frère qu’il l’a fait dans sa chambre en combinant du sucre et de la levure pour donner 23 litres de vin rouge qu’ils n’ont fait que gouter avant de le jeter.

C’est lors de ses études au Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick à Bathurst qu’il a débuté avec son frère la production de bière maison qu’ils testaient avec leurs amis étudiants. Au fil du temps et avec beaucoup d’essais-erreur, c’est en 2011 ils entreprirent des démarches pour démarrer en 2012 la Distillerie Fils du Roy à Paquetville chez nos voisins brayons. En 2013, les démarches sont entreprises pour aboutir en 2015 à la distillerie de Saint-Arsène.

Aujourd’hui on retrouve leurs produits, le gin Thuya, La Courailleuse et La Grande Bagosse d’Al Capone dans 200 succursales de la SAQ. Gagnants de plusieurs médailles à travers le monde, leurs produits sont fabriqués à partir de produits cultivés dans la région et leurs étiquettes seront dessinées par des artistes de la région cette année. Une Absinthe et une Vodka sont en développement. Jonathan Roy a mentionné qu’avec la règlementation au Québec, il faut être un vrai passionné pour se lancer dans une telle aventure.

Collaboration spéciale : Robert Desjardins, Info Dimanche