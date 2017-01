Un nouveau fonds d’investissements pour les entrepreneurs

Un groupe de gens d’affaires de la région a mis sur pied un nouveau fonds d’investissement destiné aux entrepreneurs qui souhaitent lancer ou développer une entreprise à caractère industriel. « Nous sommes déjà prêts à recevoir des projets », lance l’un des initiateurs, M. Yves Lebel.

Constitué de capitaux privés, le Fonds d’investissement Côte-du-Sud vise la création d’emplois et de valeurs en région, souligne M. Lebel. Les projets soumis devront générer une activité économique pour être acceptés, dit-il.

Yves Lebel parle d’une aide financière en capital de risque pouvant dépasser les 250 000 $. L’aide pourrait aussi se faire sous la forme de soutien à la gestion, dit-il.

Le projet est en création. Une annonce officielle devrait être effectuée sous peu. On ne sait pas encore quel sera le montant qui sera mis à la disposition des entrepreneurs. Cela n’empêche pas le comité de recevoir les projets. « Nous en avons un à l’étude », souligne d’ailleurs M. Yves Lebel.

Le territoire couvert sera celui des quatre MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup.

Selon M. Lebel, ce nouveau fonds prend la relève du FIER (Fonds d’intervention économique régional), dont il a été le président fondateur, et qui arrive à son échéance. Le travail philanthropique des partenaires est bénévole et destiné à la création d’emploi et au développement économique.

Outre M.Lebel, les initiateurs du fonds sont MM. Paul Martin, Marius Gendreau, Jacques Arsenault, Laurent Briand, Daniel Pelletier, Bruno Morin et Paul Cartier.

Collaboration spéciale : Maurice Gagnon, leplacoteux.com