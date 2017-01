Rétrospective du secteur des affaires et de l’économie, de juillet à décembre

Voici un retour sur les moments marquants de l’actualité économique de l’année 2016 pour les mois de juillet à décembre.

JUILLET

Après 20 semaines de travaux et près de 6 M$ d'investissement, le nouveau Super C de Rivière-du-Loup, installé dans les anciens locaux du Zellers au Centre commercial de Rivière-du-Loup, a été officiellement inauguré le 6 juillet.

Services alimentaires A&W du Canada inc. poursuit son développement au Québec et annonce l’ouverture de son deuxième restaurant A&W à Rivière-du-Loup, prévue d’ici la fin 2016.

L’entreprise de soudure XMetal de L’Isle-Verte s’est lancée dans une nouvelle sphère de production au cours des deux derniers mois. Des balles d'arme à feu destinées aux tireurs de précision y sont recyclées et rechargées. À pleine capacité, ce sont 30 millions d’unités qui pourront être produites à partir de l’usine située à L’Isle-Verte. «On travaille depuis un an sur ce projet. Environ 1,2 M$ ont été investis pour le mettre en place, et il a fallu former 10 nouveaux employés», a expliqué Étienne Côté, à la tête de l’entreprise.

AOUT

La 30e présentation de l’évènement Bienvenue Québec se tiendra à Rivière-du-Loup en 2018. C’est ce que vient de confirmer le président-directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus, Luc Lafrance.

SEPTEMBRE

L’entreprise louperivoise de portes et fenêtres Lepage Millwork continue son expansion dans l’ancien entrepôt de la compagnie Sobeys. Cet agrandissement permettra la création de 150 nouveaux emplois sur 3 ans et a nécessité un investissement de 5M $.

OCTOBRE

Le magasin de la bannière BMR, le premier de la Coop Agriscar, a été officiellement inauguré le 6 octobre, à Trois Pistoles. Un investissement de 1,5 M$ a été nécessaire afin de réaménager l’ancien Home Hardware.

Mouvement de commerce au centre-ville de Rivière-du-Loup, Cyclo Expert a déménagé dans les anciens locaux du magasin Sears situés au 82, rue Lafontaine. Depuis le 1er novembre, le propriétaire Sébastien Lévesque y accueille sa clientèle.

Après Dégelis, c’est à Rivière-du-Loup que Planète Poutine se posera. Info Dimanche a appris que l’homme d’affaires Dominic Côté, franchisé du restaurant témiscouatain, va de l’avant avec un second restaurant, cette fois en terre louperivoise. Selon nos informations, le restaurant serait situé au Centre commercial Rivière-du-Loup. L’ouverture aurait lieu à l'été 2017.

NOVEMBRE

Classement de la FCEI : une bonne nouvelle et des nuances

Afin d’en connaitre davantage sur la performance entrepreneuriale de Rivière-du-Loup, détaillée dans le classement de la FCEI mardi, Info Dimanche s’est entretenu avec Simon Gaudreault, directeur des affaires économiques et porte-parole de la Fédération. Il en ressort une analyse où la nuance est de mise.

C’est confirmé, un restaurant Shaker ouvrira ses portes à Rivière-du-Loup. Pour implanter cette nouvelle franchise, très en vogue dans la région de Québec, l’homme d’affaires Dominic Côté a confirmé à Info Dimanche que c’est l’ancienne bâtisse du Boston Pizza qui a été choisie.

La direction du Centre commercial Rivière-du-Loup, propriété du Fonds de Placement Immobilier Cominar (FPI Cominar), a confirmé le 22 novembre la signature d'une entente survenue avec la bannière bien connue des amateurs de thés, David's Tea. Les travaux d’aménagement débuteront au début 2017.

DÉCEMBRE

Les ministres Dominique Anglade et Jean D’Amour étaient chez Prelco de Rivière-du-Loup le 12 décembre en avant-midi pour y annoncer un prêt de 5 millions de dollars et une subvention de 250 000 $ dans le cadre d’un projet de croissance de l’entreprise nécessitant un investissement majeur de 8 M$.