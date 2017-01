Rétrospective des actualités économiques : de janvier à juin

Voici les textes de la catégorie «Affaires et économie» qui ont retenu votre attention tout au long de l’année 2016, des mois de janvier à juin.

JANVIER

En juin 2015, Transport Canada a mis le port de mer Gros-Cacouna en vente. Le 6 janvier 2016, l’organisme fédéral est passé à la phase suivante en offrant plusieurs ports situés au Québec, dont celui de Cacouna, dans un processus de cession. Depuis, le ministre Jean D’Amour travaille sur ce dossier.

FÉVRIER

Le conseil de la Ville de Rivière-du-Loup a entériné le lundi 8 février la décision d’engager Denis Goulet à titre de directeur de développement économique. Denis Goulet oeuvrait en tant que directeur régional du Bas-Saint-Laurent au ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, à Rimouski. Il est entré dans ses nouvelles fonctions le 18 février.

La direction du Centre commercial de Rivière-du-Loup a annoncé le 10 février la signature d’une entente avec la société Métro pour l’agrandissement de sa bannière Super C dans une partie de l’ancien Zellers de Rivière-du-Loup.

MARS

Les années d’attente de Claude St-Pierre, originaire de Rivière-du-Loup, dans son combat juridique contre le géant Dunkin’ Donuts sont enfin terminées. La Cour suprême du Canada a refusé d’entendre la cause. L’avocat du groupe de franchisés, Frédéric Gilbert a indiqué qu’il était très heureux pour M. St-Pierre et ses compagnons : «Ils n’ont jamais lâché, c’était David contre Goliath.» Le dernier jugement accordait aux franchisés une somme de 10,9 millions de dollars en capital. «Avec les intérêts, c’est un peu plus de 18 M$», a précisé Me Gilbert. Les pertes de M. St-Pierre sont évaluées a un peu plus de 3 M$, pour le total de ses 7 franchises.

AVRIL

Le centre de rénovation Home Hardware de Trois-Pistoles est maintenant la propriété de son concurrent local, la Coop Agriscar. L’acquéreur et Réno L’Abri ont annoncé le 8 avril avoir conclu une entente commerciale à cet effet.

C’était jour de fête le 7 avril dans la nouvelle place d’affaires du Groupement forestier de Témiscouata à Auclair, un investissement de près de 600 000 $. Les 20 employés ont accueilli de nombreux invités lors d’une visite du bâtiment tout en leur expliquant les grandes lignes de leur travail.

Plus de 420 emplois ont été offerts lors du 17e Salon de l’emploi du Témiscouata présenté le 28 avril dernier, de 13 h 30 à 19 h, au Complexe sportif Rosaire-Bélanger de Rivière-Bleue. Ces centaines d’emplois, recueillis auprès de tous les employeurs du Témiscouata, ont permis de découvrir la grande variété des emplois de la région.

MAI

Le Groupe Morneau et Stéphanie Poitras ne sont pas passés inaperçus lors du Gala Les Mercuriades qui a eu lieu au Palais des Congrès de Montréal. La région a fait belle figure lors de cette soirée organisée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Groupe Morneau est ressorti gagnant dans la catégorie Entrepreneuriat volet grande entreprise dans laquelle le géant Loblaw était aussi finaliste. Pour sa part, la femme d’affaires Stéphanie Poitras est récipiendaire du prix de la Relève leadership Germaine-Gibara, un Mercure pour lequel il n’y a pas de nomination.

À Portsmouth en Virginie lors de la réunion du District VII de Best Western Hotels & Resorts, le Best Western Plus Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup s’est vu remettre deux prix prestigieux, le plaçant ainsi au rang des meilleurs parmi les 2000 propriétés Best Western aux États-Unis et au Canada.

Un article de Réjean Boudreau paru dans l’édition du 16 mai de la Presse+ avait de quoi enorgueillir l’industriel Frédérick Soucy, président de Soucy Industriel dont le siège social est situé à Rivière-du-Loup. L’entreprise à forte croissance y est dépeinte comme un exemple de performance et d’agilité.

JUIN

Sandra St-Jean, propriétaire du Marché des îles de L'Isle-Verte, a remporté le prix du public au Gala national des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre qui se déroulait le 16 juin au Palais Montcalm de Québec.

Le Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup tenait le 16 juin son souper de fin d’année, clôturant la saison 2015-2016 de ce regroupement de gens d’affaires. Le premier lauréat de la soirée, Sébastien Lévesque de Cyclo Expert l’a été dans la catégorie entreprise de 25 employés et moins. Micheline Morneau du Groupe Morneau a ensuite été récompensée dans la catégorie 26 employés et plus. Le troisième récipiendaire, Mario Landry du Cégep de Rivière-du-Loup, a reçu le prix pour la catégorie Entreprise gouvernementale et organisme.