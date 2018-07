Un succès pour l’évènement Bière et bouffe à Trois-Pistoles

Le tout premier évènement Bière et bouffe qui s’est déroulé les 6 et 7 juillet dans le parc de l’Église de Trois-Pistoles a permis de remettre un montant d’environ 5 000$ au Camp La Source du Club Richelieu de Trois-Pistoles.

Sur place, les participants ont pu gouter aux produits de trois microbrasseries de la région qui se sont prêtées au jeu. Il s’agit du Caveau des Trois-Pistoles, des Fous Brassant de Rivière-du-Loup et du Secret des Dieux de Pohénégamook. Là Pizza et la Boucherie Centre-Ville se sont chargés du volet nourriture. Deux groupes musicaux, les Blenders et Rockin Blues ont aussi participé à cet évènement.

«C’est une réussite sur toute la ligne pour la première édition. Nous avons eu un achalandage d’environ 800 personnes. Les ‘’bocks’’ étaient 10$ et il était possible de les remplir pour 4$. Nous avons eu une réponse favorable de la part des gens de la région, c’est garanti qu’il y aura un Bière et bouffe l’an prochain», a commenté l’un des organisateurs, Yannick Ouellet. La participation des différents commanditaires et l’implication de la population ont permis de remettre tous les profits engendrés, soit un montant d’environ 5 000$, au Camp La Source.