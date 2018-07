Nouveau conseil d’administration pour la jeune Chambre de Rivière-du-Loup

L’assemblée générale annuelle de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup se tenait le 11 juillet. La présidente sortante, Caroline Dubé, a dressé un bilan positif de son année à la tête de l’organisation.

«Nous avons pu offrir aux jeunes gens de la MRC de Rivière-du-Loup des activités de réseautage diversifiées. Le partenariat avec la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup apporte constance et rigueur», a-t-elle souligné.

Les faits marquants pour 2017-2018 sont notamment la 25e édition du Gala des Chrysalides et la réalisation d’un calendrier d’activités attrayant pour les membres. Une réflexion concernant l’avenir de la Jeune Chambre a été amorcée en cours d’année et se poursuivra en 2018-2019. Des liens encore plus étroits avec la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup sont à prévoir.

En fin d’assemblée, les membres ont procédé à l’élection du nouveau conseil d’administration pour l’année 2018-2019 dont voici la composition : Carol-Ann Dionne, présidente, Cathy St-Cyr, VP activités, Caroline Dubé, VP marketing, Hugo Lebel, VP financement, Michel Sirois, trésorier, Gabrielle Lavoie-Lévesque, Pascal Jean, Patrice Picard et Jean-François Lajoie, administrateurs.

Rappelons que la mission de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup est d’offrir des occasions de réseautage et des outils stimulants afin d’assurer l’intégration et le développement des jeunes professionnels. En plus, elle appuie et met en valeur la vitalité entrepreneuriale des jeunes de la région.