Une présidence d’honneur familiale pour le tournoi de golf Richelieu

Pour la première fois, le tournoi de golf Richelieu qui se déroulera le 11 aout à partir de 11 h 30, aura comme présidents d’honneur trois entrepreneurs d’une même famille.

Herman Dubé d’Excavation Herman Dubé et ses deux filles, Annabelle Dubé de Récréoto design et Myriam Dubé de Myriam Coiffure seront sur place en tant que présidents d’honneur de la 14e présentation du tournoi au club de golf de la Vallée du Témiscouata, à Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

Tous les profits du tournoi seront versés à l’aide à la jeunesse du milieu. L’Hôtel Universel et Tanguay de Rivière-du-Loup sont impliqués dans cette cause depuis les débuts. Le tournoi sera de type mulligan et sous forme de départs groupés à partir de 11 h 30. Pour information ou inscription, il est possible de joindre Pierre Bélanger au 418-894-1776.