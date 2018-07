La 23e Démolition de Saint-Antonin attire plus 3500 spectateurs

La 23e édition de la Démolition OK PNEUS de Saint-Antonin a attiré un nombre impressionnant de spectateurs cette fin de semaine. En effet, près de 3500 amateurs ont pu assister aux course de démolition qui se sont tenues dans une Place Berger plus que bondée.

Le soleil et la chaleur étant de la partie du début à la fin du spectacle, les organisateurs ont dû fermer les guichets seulement 1 heure après le début de l’événement. Stéphane Bourassa, directeur des loisirs de la ville de Saint-Antonin, se dit bien plus que satisfait du déroulement de la journée et de l’engouement envers la démolition de voitures.

Au total, ce sont 123 voitures qui sont entrées dans l’arène pour compétitionner dans les cinq différentes catégories : véhicules à 4, 6 ou 8 cylindres, mini-fourgonnettes et camionnettes. Les gagnants de chacune de ces catégories se sont partagé plus de 12 000$ en bourses.

Pompiers et ambulanciers étaient également sur place pour assurer une sécurité autant pour les spectateurs que pour les conducteurs. Selon M. Bourassa, une 24eédition pourrait être attendue l’été prochain.