Un triporteur pour rapprocher les gens à Saint-Clément

Inspiré du programme «Un vélo une ville», la Table d’harmonisation de Saint-Clément a décidé d’aller de l’avant avec un projet rassembleur et intergénérationnel. En effet, elle vient d’acquérir un vélo triporteur avec l’aide de différents partenaires.

Le but premier est de permettre à des personnes du troisième âge de se balader dans le village. Des adolescents désignés, des membres de leur famille ou tout autre conducteur se feront un plaisir de les transporter. C’est un excellent moyen de briser l’isolement, de rapprocher les générations et de rendre le milieu plus vivant.

Le projet vise en grande partie les ainés, mais aussi la population locale et les visiteurs. La mission est d’offrir un moment de partage favorisant les interactions, les bienfaits du grand air, la redécouverte du milieu et de ses gens, le tout dans un cadre sécuritaire. Offrez vous une balade avec un conducteur assigné, les mercredis à 18 h 30 lors des soirées vélos. Le départ se fait de la bibliothèque.

On est à la recherche d’un nom pour ce vélo triporteur. Si vous avez une idée, communiquez avec Sébastien Ouellet à l’adresse loisirstclement@gmail.com. Un concours sera lancé bientôt. Il est toujours temps de vous manifester si vous désirez être partenaire financier de ce beau projet. Pour l’été 2019, un projet de découverte de la vie d’autrefois sera annexé aux ballades en triporteur.