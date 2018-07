Un vaste projet de reboisement complété à Pohénégamook

Le 29 juin dernier, un important projet de verdissement de plus de 200 arbres a été complété dans quatre secteurs publics de Pohénégamook dont le camping de la plage pour lequel d’importantes réfections ont été complétées par l’équipe des travaux publics. La Ville a pu bénéficier d’une subvention de la part du Programme de Reboisement Social™ d’Arbre-Évolution avec comme principaux bailleurs de fonds Autocar Bas-St-Laurent et TOTAL Fabrication.

Cela faisait plus de trois ans que la Ville de Pohénégamook et Arbre-Évolution Coop de Solidarité étaient en contact pour développer un projet de reboisement social. «On savait qu’on allait passer à l’action éventuellement. Le fait qu’Arbre-Évolution était présent tout au long du processus a certainement facilité les choses», explique Philippe Marin, directeur des travaux publics à la Ville.

Pohénégamook avait mandaté la coopérative il y a deux ans pour un petit projet de renaturalisation d’une bande riveraine, mais sans que l’aide du Programme ne soit mise à profit. Cette année, Arbre-Évolution a pu concerter son réseau de bailleurs de fonds et offrir 1 750 $ de subvention à la Ville. «L’existence de leur programme a été bénéfique pour notre communauté. Nous avons beaucoup d’ambitions pour embellir et verdir notre ville et Arbre-Évolution peut servir comme bougie d’allumage», raconte Louise Labonté, mairesse de Pohénégamook. Des arbres ont été plantés aux abords de la plage à la pointe nord, dans le camping situé tout près, au Parc du Belvédère (pointe sud) ainsi qu’à la station d’épuration des eaux.

Arbre-Évolution peut compter sur un réseau grandissant de partenaires privés qui finance le Programme de Reboisement Social™ afin de réduire leur empreinte écologique. C’est le cas d’Autocar BSL, basé à Rivière-du-Loup, et de TOTAL Fabrication, installé à St-Alexandre, qui ont tous deux offert une contribution de 500 $ afin de commanditer le verdissement du Parc du Belvédère situé sur la pointe sud du lac. «L’an dernier, c’était Saint-Cyprien, cette année c’est Pohénégamook, on a bien hâte de savoir quel projet nous pourrons appuyer l’an prochain» explique Frédérique Guignard, directrice générale d’Autocar Bas-St-Laurent. «Pour nous, soutenir Arbre-Évolution c’est une façon de supporter le reboisement dans notre collectivité, ici, près de chez nous» raconte pour sa part Anthony Poitras, cofondateur de TOTAL Fabrication. Il faut également mentionner que l’organisation CÉGEP en Spectacle, le Collège André-Grasset et la délégation québécoise pour le Forum Social Mondial 2018 (Brésil), complètent le financement avec l’objectif de réduire 31,92 tonnes de Co2 grâce à la croissance des arbres.