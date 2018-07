10e anniversaire du festival Le Riverain

Le festival Le Riverain fête ses 10 ans cette année. Pour célébrer cela en grand, on vous offre les spectacles gratuitement. En nouveauté, un chapiteau plus grand, muni de lampes chauffantes, sera installé de même que l’habituel. C’est donc un rendez-vous la fin de semaine des 27, 28 et 29 juillet à la plage municipale de Saint-Mathieu-de-Rioux.

Le samedi après-midi, diverses activités, autant pour les grands que pour les petits, sauront vous divertir. Vous voulez bouger? Zumba avec une instructrice des plus dynamiques, randonnée en kayak sur le petit lac ou en ponton et volleyball, entre autres, vous attendent. Vous avez des enfants? Jeu gonflable, tours de poneys ainsi que des jeux d’été (ballons, fusils à eau, etc) seront disponibles pour les amuser. Vous voulez connaitre les artistes et artisans locaux? Divers kiosques seront présents pour vous les faire découvrir.

À l’heure du souper, il y aura le traditionnel méchoui qui sera préparé cette année par la Boucherie Mailloux. Des artistes locaux, dont le célèbre Yoann Guay, agrémenteront le repas. Réservez dès maintenant (obligatoire) vos billets qui sont en prévente au bureau de la Municipalité, à la Caisse, au Marché de chez nous ainsi que par courriel (festivalleriverain@gmail.com). Le cout est de : 0-6 ans gratuit, 7-12 ans 10 $, 13 ans et plus 25 $. Le dimanche 29 juillet, vous pourrez aussi vous régaler lors du brunch du Riverain qui se déroulera au resto du Vieux-Couvent dès 11 h.

En musique, la programmation sera des plus divertissantes et variées grâce à des artistes expérimentés et renommés. Le vendredi, Fred’n’Queens ouvrira le bal. Ensuite, le groupe Denum poursuivra la soirée en force. Le samedi soir sera inspiré par 2 légendes de la musique soit Bryan Adams et Bon Jovi avec des formations hommage de grande qualité : Remember et Blaze of Glory qui est consacrée #1 en Amérique du Nord.

Pour consulter la programmation complète, rendez-vous sur la page Facebook du Festival. Pour toute question ou information : festivalleriverain@gmail.com, 418 738-2515.