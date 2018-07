Aucune climatisation dans les chambres du nouveau CHSLD de Chauffailles

Dans le nouveau CHSLD de Chauffailles qui est présentement en construction à Rivière-du-Loup, les 72 chambres des futurs résidents ne seront pas climatisées. Cette situation soulève plusieurs interrogations, alors que le Bas-Saint-Laurent a connu une période de chaleur importante au cours de la dernière semaine.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent assure que toutes les normes prévues au guide d’aménagement du ministère de la Santé et des Services sociaux sont respectées dans cette nouvelle construction. «C’est un système de ventilation centralisé avec un système de déshumidification qui est installé dans le bâtiment pour faire descende le taux d’humidité sous les 60%. C’est ce qui cause souvent la sensation de moiteur ou de lourdeur en période de chaleur. Cela permettra de rendre les espaces plus confortables», explique Ariane Doucet-Michaud, responsable des communications pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Ce même système permettra d’humidifier l’air en hiver, selon les besoins.

Ariane Doucet-Michaud assure que les espaces communs seront climatisés. La clientèle pourra s’y déplacer pour des périodes de répit. Les installations du CHSLD de Chauffailles n’ont pas encore été éprouvées, puisque la livraison du bâtiment est prévue au début du mois de septembre, pour une arrivée des résidents à la mi-octobre. «Si la chaleur est intolérable pour les résidents, à la demande de la famille, nous allons pouvoir installer des systèmes de climatisation individuels. Ça nous oblige dans ce cas à fermer la porte de la chambre. Normalement, elle demeure ouverte pour permettre une vigie et une surveillance régulière. Il y a du pour et du contre, ce sera du cas par cas», ajoute Mme Doucet-Michaud.

Le Guide de la qualité de l’air intérieur dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux prévoit que dans les établissements, le taux d’humidité relative doit se situer entre 30 % et 60 %. « Dans un nouveau CH, la climatisation doit être prévue pour les unités d’hébergement de soins de longue durée. Pour un nouveau CHSLD, l’air alimentant les unités d’hébergement (unités de vie) doit être tempéré (déshumidifié)», peut-on lire dans ce guide, dans la section destinée aux CHSLD.

Le 4 juillet, le porte-parole pour les ainés du Parti québécois, Harold Lebel, a demandé au ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, de mettre en place un fonds d’urgence pour les directions des établissements de santé afin de leur permettre de lutter plus efficacement contre la chaleur.

La construction du CHSLD de Chauffailles a nécessité un investissement de 26 M$. Il accueillera 72 résidents provenant des centres d'hébergement Saint-Joseph (34) et Saint-Antonin (38). Une deuxième phase de ce CHSLD au cout de 30 M$ a été annoncée le 1er juin dernier. Cette étape permettra de transférer les 75 résidents du centre d'hébergement Saint-Joseph.