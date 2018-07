Les bornes incendie seront mises à l’épreuve!

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population qu’elle procèdera au cours des six prochaines semaines environ à une vaste opération d’inspection et de test de débit des bornes incendie. Pendant cette période, il est recommandé aux citoyens et commerces de prendre quelques mesures de précaution.

L’inspection est réalisée chaque année et permet de s’assurer que toutes les bornes sont pleinement fonctionnelles. Pour sa part effectué de façon quinquennale, le test de débit consiste à valider la capacité maximale d’eau que chaque borne-fontaine peut livrer en la poussant à son plein régime. Lorsqu’une équipe s’affairera dans un secteur, les résidents et commerces situés sur la même ligne d’aqueduc pourraient conséquemment expérimenter une baisse de pression de quelques minutes.

Bien que cette opération devrait impliquer moins de conséquences que le rinçage annuel, il n’est pas impossible que le changement de pression occasionné, supérieur à celui du rinçage, fasse déloger de nouvelles particules des conduites. Il s’agit d’un phénomène épisodique tout à fait normal en pareil cas, qui n’affecte en rien la potabilité de l’eau. Il est par contre recommandé d’éviter d’effectuer des lessives entre 7 h 30 et 16 h de jour pendant la période. En présence d’une coloration de l’eau, veuillez par ailleurs simplement laisser couler jusqu’au retour de la clarté.

L’évolution prévisible des équipes sur le territoire sera publicisée dès qu’elle sera connue, ces prochains jours. D’ici là, il est à noter que les équipes seront cette semaine et pour les prochains jours dans le secteur de Saint-Ludger. En ce qui a trait à Saint-François, l’inspection et les tests de débit des bornes-fontaines seront plutôt effectués cet automne, tout comme le rinçage, lorsque le chantier de la côte Saint-Pierre sera terminé.

La Ville s’excuse des inconvénients et remercie la population de son habituelle compréhension.