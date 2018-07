Trois-Pistoles sait recevoir et célébrer

Le Comité organisateur de la Fête nationale de Trois-Pistoles dresse un bilan fort positif des activités qui se sont déroulées principalement dans le parc de l’église de Trois-Pistoles les 23 et 24 juin derniers.

«Encore une fois, nous souhaitions rassembler les gens de tous les âges pour célébrer notre patrimoine, notre communauté et notre fierté nationale par une variété d’activités au cœur du centre-ville. C’est mission accomplie car plus de 700 personnes ont assisté à l’un ou l’autre des évènements de la programmation» souligne Christine Dubé, responsable de l’organisation de la Fête nationale 2018 à Trois-Pistoles.

La fête a commencé le 23 juin avec le spectacle de la Maîtrise des Petits chanteurs du Mont-Royal. Quelque 350 spectateurs ont chaudement applaudi les quarante jeunes qui ont interprété avec brio des œuvres variées. À la fin du concert, Johanne Chantal, directrice générale de la tournée, a tenu à s’adresser à l’auditoire pour remercier la population de leur chaleureux accueil et saluer les 13 familles pistoloises qui ont hébergé leurs jeunes.

Les festivités se sont poursuivies le lendemain avec une messe de la Saint-Jean-Baptiste suivie de la cérémonie protocolaire dans le parc de l’église. Le soleil s’est enfin mis de la partie en début d’après-midi pour accueillir son lot d’enfants et d’adultes de tous les âges venus assister à plusieurs présentations dont le spectacle pour enfants de Marie-Libellule, les performances de la Ligue d’improvisation des Basques et le tour de chants de Junior Vintage. Charlot le clown et Denis Rioux alias Monsieur Bulle ont diverti petits et grands alors que plusieurs se faisaient maquiller la frimousse, s’amusaient dans le jeu gonflable ou rendaient hommage à leur héros en épinglant un texte ou un dessin sur la corde à linges des héros locaux. Notons que les œuvres, dessins ou textes, réalisés pour la Corde à linge des héros sont actuellement exposés à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours jusqu’à fin juillet. Soulignons aussi l’implication de l’Association de hockey mineur de Trois-Pistoles qui a assuré le service de bar ainsi que la présence de la Maison des jeunes qui animait un bar à jujubes. La cantine Scout était également des festivités du 24 juin, en après-midi.

Le comité organisateur remercie toute la population de sa participation. Il salue également tous ses partenaires. Il est aussi reconnaissant de la contribution des commanditaires pour la tenue du spectacle des Petits chanteurs du Mont-Royal et des bénévoles pour leur travail et leur humanisme.

On nous donne rendez-vous l’an prochain tout en lançant un appel à tous pour venir, en tant qu’organisateur ou en tant qu’individu, grandir le rang des bénévoles. Pour transmettre votre intérêt, que ce soit à l’organisation ou pour une tâche le jour de l’évènement, communiquez avec Christine Dubé (christinedube05@gmail.com) pour les célébrations de 2019.