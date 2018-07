La chasse aux étoiles est ouverte à la station scientifique ASTER

La saison touristique 2018 d’ASTER est lancée. Les visiteurs sont appelés à venir rencontrer son équipe d’animateurs afin d’en comprendre plus sur l’Univers qui nous entoure.

Grâce à la générosité des programmes d’embauche étudiant, on a la chance d’accueillir des jeunes de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, mais aussi du Témiscouata et de la région de Rivière-du-Loup. ASTER reçoit aussi un étudiant de la région de Toronto qui fait un bain de culture francophone dans le cadre d’une immersion.

Autre effet positif de ces nombreuses embauches rendues possibles : la bonification des heures d’ouverture. On pourra ainsi accueillir des visiteurs à partir de midi et ce jusqu’à minuit à tous les jours incluant les fins de semaine.

Cet été, on aura la chance d’observer plusieurs planètes de notre système solaire ainsi que différentes étoiles, amas globulaires et autres corps célestes. Notez que la séance au télescope est toujours précédée d’une visite guidée de l’exposition Cap sur les étoiles. Le visiteur est baigné dans un univers de découvertes sur les différentes notions d’astronomie dans une formule interactive et animée.

La réservation n’est pas obligatoire mais recommandée. De cette manière, les chances d’une visite dans un environnement propice à l’observation seront augmentées. En effet, on a la possibilité de prédire de manière assez précise les risques de couverture nuageuse pour une heure donnée dans un délai de 24 heures. Vous pourrez le faire en composant le 418-854-2172, le 1 888 775-2172 ou en consultant la page Facebook L’expérience Aster.

ASTER opère l’Observatoire du Témiscouata, interprète l’astronomie et les sciences avec son exposition interactive et développe une foule d’activités éducatives pour les écoles.