Arénas de Témiscouata-sur-le-Lac: des gens d’affaires appuient le conseil municipal

Une centaine d’hommes et femmes d’affaires de Témiscouata-sur-le-Lac ont offert leur appui à la Ville dans le cadre de son projet de construction d’un seul aréna, dans le quartier Cabano. Des lettres à cet égard ont été déposées, mardi, lors de la séance du conseil municipal.

«Ce sont des gens qui habitent et qui œuvrent tous à Témiscouata-sur-le-Lac. Ils ne viennent pas de Dégelis ou de Rivière-du-Loup. De pouvoir compter sur le soutien de ces personnes qui contribuent à développer notre communauté, pour notre projet dans son ensemble, c’est important», a souligné le maire par intérim, Denis Blais. «Nous n’avions pas encore bénéficié d’une telle manifestation des gens d’affaires jusqu’à présent.»

Ces appuis «importants» consolident aussi, selon M. Blais, le fait qu’une «majorité silencieuse», sur le terrain, ne voudrait pas de deux arénas sur le territoire de la ville. Rappelons que le projet de l’administration municipale serait complété par la réalisation d’un centre communautaire, récréatif et d’évènementiels à Notre-Dame-du-Lac.

«EN ATTENTE»

Pour le moment, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est d’ailleurs toujours en attente d’une réponse du gouvernement afin de confirmer, notamment, qu’elle peut affecter l’argent consenti pour la rénovation de l’Aréna régional Jacques-Dubé à la construction d’un seul aréna situé sur un terrain près de l’École secondaire de Cabano.

«Au début mai, on nous a dit que ça allait prendre entre 2 et 3 mois. Aujourd’hui, nous avons atteint les 2 mois, alors c’est possible de croire que nous allons bientôt être informés», a mentionné Denis Blais.

Ce dernier a aussi rappelé que l’objectif du conseil municipal est toujours de définir concrètement le projet «avant les prochaines élections municipales». «Aller en campagne, avec le dossier des arénas, ce serait accentuer le déchirement entre les deux quartiers.»

PÉRIODE DE QUESTIONS

Mardi, à sa première rencontre du conseil comme pro-maire, Denis Blais a présenté des changements pour le déroulement de la période de questions. À l’image de leurs collègues de Rivière-du-Loup, les élus témilacois ont décidé de recadrer les façons de faire afin d’obtenir des questions précises de la part des citoyens. Depuis quelques séances, on remarquait que certains profitaient du micro pour partager un message, une opinion ou une théorie.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont qualifié la période des questions de mardi de «houleuse» et «difficile», ce qui est exagéré selon M. Blais, qui estime que tout s’est bien déroulé, malgré quelques cas isolés. «Nous sommes satisfaits du déroulement de la séance. Dans l’ensemble, les gens ont respecté les consignes.»