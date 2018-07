Une foule d’activités pour les passagers du NM Trans St-Laurent

La saison touristique est débutée pour la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon. Les passagers qui transitent entre les deux rives ou effectueront une croisière à bord du NM Trans St-Laurent cet été seront choyés, avec une foule d’activités de divertissement et de découvertes.

«Nous sommes devenus une destination incontournable au Bas-Saint-Laurent. À nos passagers réguliers, se sont greffé des croisiéristes qui profitent des magnifiques paysages pour s’offrir une croisière aller-retour de quelques heures», commente le directeur général, Serge-Martin Denis.

En fait, on compare même le navire aux fameux bateaux blancs qui sillonnaient le fleuve jadis.

Ainsi, encore une fois, l’accent a été mis sur les activités à bord. «D’abord, nous sommes fiers de confirmer le retour à bord d’un guide-animateur du Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM), qui sera présent à raison de 5 traversées aller-retour par semaine, de la mi-juillet à la fin août, aux départs de 14 h 45 et de 18 h de Rivière-du-Loup ainsi que de 16 h 30 et 19 h 30 de Saint-Siméon», poursuit M. Denis. «Puisqu’il est fréquent d’admirer la faune marine : bélugas, rorquals, phoques et une multitude d’oiseaux marins, les guides du ROMM présenteront à nos passagers les différentes espèces présentes dans le St-Laurent».

Aussi, le «Passeport du Capitaine», très populaire depuis son instauration, permet, à travers une quinzaine de questions, d’en apprendre plus sur le navire, l’environnement marin et le vocabulaire maritime. Demandez-le gratuitement au comptoir des journaux.

Plusieurs immortalisent aussi leur passage en prenant un égo-portrait dans le bar, avec la reproduction plus grande que nature de notre capitaine, Marco Ouellet.

Afin de répondre aux nouvelles tendances, en plus de Facebook et Twitter (traverserdl), nous sommes aussi présents sur Youtube (Traverserdlss) et Instagram à l’adresse Traverseriviereduloupstsimeon. Celles et ceux qui le désirent peuvent y publier leurs plus belles photos de leur passage chez nous.

Les enfants peuvent regarder des films et s’amuser dans l’espace jeunesse, ou le livre à colorier du traversier est offert gratuitement. Sans parler du service de bar et de restaurant.

Promotion Facebook

En collaboration avec la Fairmont Manoir Richelieu de La Malbaie, tous peuvent participer sur la page Facebook de la traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon à la promotion «Charmes des deux rives». «Les gens n’ont qu’à identifier les escales préférées de la petite Flavie l’exploratrice telles qu’illustrées sur trois photos, et ils peuvent gagner de très beaux prix, dont un séjour VIP au Manoir Richelieu, petit déjeuners et stationnement valet inclus, de même que les traversées à bord du Trans St-Laurent», conclut M. Denis.

Autant de raisons de découvrir les trésors qui se situent ente les deux rives ! En 2017, 136 389 passagers et 60 842 véhicules ont transité d’une rive à l’autre à bord du Trans Saint-Laurent. Les croisières-piéton ont attiré 4 358 personnes.