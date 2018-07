Élan de générosité envers la famille Pruneau

La Coopérative funéraire des Eaux vives et ses partenaires s’unissent afin de supporter la famille Pruneau, dont trois membres sont tragiquement décédés dans un grave incendie, le 18 juin, à Rivière-du-Loup.

C’est dans un élan de générosité que les dirigeants et employés de la Coopérative funéraire des Eaux vives se sont mobilisés afin d’offrir des funérailles dignes aux 3 membres défunts de la famille.

«En plus de les supporter humainement, nous cherchions des actions concrètes afin d’aider la famille et de la soutenir dans cette terrible épreuve. Nous avons pensé leur offrir une niche à notre columbarium de Rivière-du-Loup afin qu’ils puissent venir s’y recueillir en toute quiétude. De plus, en discutant, une employée a eu l’idée de contacter les fournisseurs afin qu’ils s’impliquent eux aussi», a déclaré Nathalie Dubé, directrice générale.

Conséquemment, en plus de la Coopérative funéraire, Imprimerie l’Impression, Moisan Fleuriste, Les urnes Memorium, Info Dimanche, CIEL FM et CIMT ont accepté sans hésitation de faire partie du projet d’entraide collective afin que la famille puisse avoir des funérailles dignes des trois membres qu’elle vient de perdre.

En s’unissant ainsi, la famille pourra enfin entreprendre son processus de deuil. La Coopérative funéraire remercie ses collaborateurs qui ont manifesté leur intérêt avec passion afin d’apaiser, un peu, la peine de ces endeuillés le jour des funérailles. Ceci est un geste concret pour une famille, mais aussi pour la communauté de Rivière-du-Loup. Un bel exemple de solidarité, une de nos valeurs profondes.