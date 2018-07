Toute une histoire pour les expositions agricoles

Le 29 juin avait lieu le lancement de l'exposition «Les expositions agricoles. Toute une histoire» au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation de La Pocatière.

Les expositions agricoles font partie intégrante de notre histoire depuis leurs débuts au 19e siècle avec la volonté d'améliorer l'agriculture mais aussi de divertir la population. C'est donc une histoire fascinante et émaillée de souvenirs impérissables que présente le commissaire Pierre Lévesque.

Les visiteurs pourront admirer, au cœur de la salle, une représentation en miniature d’une exposition agricole des années 1960 avec les différents pavillons et édifices que les gens prenaient plaisir à visiter. Le Pavillon du commerce, l’étable, la porcherie, l’écurie, le poulailler et la bergerie en sont quelques-uns que l'artiste a recréés pour le plaisir des yeux. Le Pavillon du commerce présente notamment différents kiosques qui ne seront pas sans rappeler des souvenirs visuels et dégustatifs. Pour sa part, la section de la fête foraine viendra sûrement réveiller vos rêves et joies d'enfants avec entre autres les chevaux de bois, la maison des horreurs et la fameuse grande roue.

À travers une série de neuf panneaux interprétatifs et de colle-images (scrapbooks), vous découvrirez l’histoire du cheminement des expositions agricoles d’hier à aujourd’hui et constaterez l’objectif toujours actuel de ces expositions. Contiguë à la salle, une section jeux vous rappellera la foire agricole.

L'exposition sera au Musée du 30 juin 2018 au 6 janvier 2019. Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation est soutenu financièrement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.