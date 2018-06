Le parc national du Bic souligne les bons coups pour l'environnement

Le parc national du Bic, en collaboration avec Lyne Morissette de M - Expertise Marine, soulignera tout l’été les bons coups réalisés dans la région pour protéger et conserver l'environnement.

Les prix des Bons coups de la conservation visent à souligner les efforts et le travail de citoyens et d’organismes qui œuvrent à la protection de la nature, qui par leurs actions contribuent à améliorer la qualité de notre environnement.

Les lauréats des bons coups de la conservation 2018 ont été sélectionnés à la suite d'un appel de candidatures, et sont invités à venir présenter leurs bons coups au grand public dans le cadre d’une programmation de conférences au parc national du Bic, tout l’été. Ils pourront y partager leurs histoires de succès, et surtout inspirer les gens à suivre leurs pas.

«La conservation efficace passe par l’inspiration et l’implication citoyenne. Tout le monde a le pouvoir de faire une différence pour notre planète, nos écosystèmes, notre biodiversité», explique Lyne Morissette, chercheure scientifique en écologie de la conservation et directrice de M – Expertise Marine. Elle a développé ce projet avec Mélanie Sabourin, responsable du service de la conservation et de l’éducation au parc national du Bic, qui rajoute d’ailleurs : «Les créateurs de changement sont la force d’inspiration de toute une société, et nous voulons leur rendre hommage.»

Le coup d’envoi de cette remise de prix sera donné le 30 juin, 19 h 30 au centre de découverte et services Ferme Rioux, alors que Lyne Morissette présentera une conférence sur les grands enjeux environnementaux de 2018 et les stratégies de conservation les plus efficaces pour protéger la nature. Suivra une série de conférences toutes plus inspirantes les unes que les autres, où les visiteurs pourront découvrir des héros de la conservation œuvrant dans des domaines variés, de «zéro déchet» à la protection des lacs ou du littoral, en passant par l’agriculture ou la protection des oiseaux.

L’horaire complet des conférences et récipiendaires s’échelonnera jusqu’à la fête du travail et sera disponible en ligne, sur les sites de la SÉPAQ et de M – Expertise Marine, ainsi que sur les médias sociaux.