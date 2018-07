17e saison de l’Acadie des terres et forêts en fête

Le comité de promotion de l’Acadie des terres et forêts annonce le retour pour une 17e année du spectacle à succès L’Acadie des terres et forêts en fête qui prendra l’affiche du 11 juillet au 5 août, au Casino Grey Rock, situé à la sortie 19 de l’autoroute transcanadienne à Edmundston.

Le spectacle offre un voyage dans le temps aux spectateurs en présentant 400 ans d’histoire acadienne, entremêlée de faits cocasses de l’actualité. Selon Hugues Chiasson, président du comité de promotion de l’Acadie des terres et forêts, le thème principal de la nouvelle production tournera autour du très médiatisé mouvement #MeToo (#MoiAussi). Le public sera plongé dans un mouvement similaire en 1787, où les femmes qui ont comme mission de peupler la nouvelle colonie trouvent que 15 à 20 enfants par famille décident de cesser cette pratique. À une certaine époque, les femmes acadiennes avaient un des plus haut taux d’enfants par famille dans le monde.

Le nouveau spectacle intitulé #MoéItou! tourne autour de quatre personnages historiques qui se disent, à tort, victimes de l’histoire. Les spectateurs assisteront à une confrontation épique entre le premier ministre Justin Trudeau et son voisin, Donald Trump, accompagné de sa charmante Melania, sans oublier la trouble-fête Stormy Daniels. L’actualité locale ne sera pas laissée pour compte. Aux scènes de théâtre s’ajouteront de nombreuses chorégraphies de danses et des numéros de chant. Selon M. Chiasson, avec de jeunes artistes qui vont se former au niveau national dans les écoles de musique, de théâtre musical et de danse, il n’est pas surprenant que la qualité du spectacle soit rehaussée année après année.

Il prévoit un autre été très achalandé et conseille aux personnes intéressées de réserver tôt. «Depuis trois ans, nous sommes le théâtre d’été de 300 personnes et moins qui attire le plus de spectateurs au Canada et il n’y a pas de signe de ralentissement à l’horizon si l’on se fie au nombre de réservations actuel.» Parmi les têtes d’affiche de la distribution, notons Maude Cyr-Deschênes qui sera l’un des personnages principaux de la nouvelle télésérie «Conséquences» présentée à Radio-Canada à l’hiver 2019, ainsi que Frédérique Cyr-Deschênes (30 vies, les Parent), Pierre Sirois (Grease, Mamma mia), Jonathan Voisine, Naomi et Nokomi Ouellet, Amélie Michaud-Boutin, Marie-Ève Caron, Olivier Ouellet, Terry Michaud, Carolane Lebel, Tamilie Sirois et Étienne Deschênes.

Les représentations sont présentées du 11 juillet au 5 aout, à compter de 19 h 30 (heure du N.-B.) au Casino Grey Rock. Toute la famille est invitée. Pour renseignements ou réservations : 506-739-0919