Jour de fête au Manoir Saint-Antonin

Il y a un peu plus d’un an, le Manoir Saint-Antonin accueillait ses premiers ainés. «Les 30 logements sont occupés au complet depuis le 18 mars dernier», a mentionné Denis Fortin, président de la corporation à but non lucratif. De plus le 29 juin, c’était jour de fête pour les partenaires du projet et les résidents à l’occasion de l’inauguration officielle.

Le bâtiment imposant est situé sur la rue de l’Église, juste à l’arrière de l’édifice religieux. Cinq millions de dollars ont été nécessaires pour sa construction. La corporation a bénéficié des aides financières suivantes : 2 M$ en subventions des gouvernements du Québec et du Canada, 602 000 $ de la Municipalité de Saint-Antonin, 58 000 $ par Transition énergétique Québec et 5 000 $ grâce au programme de Financement initial de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Plusieurs donateurs du milieu ont également contribué à ce succès, leurs noms apparaissent d’ailleurs sur un tableau d’honneur à l’entrée de la résidence pour ainés.

«Le Manoir Saint-Antonin est un très bel exemple de concertation et de solidarité communautaire. Je félicite tous les artisans qui ont contribué à sa naissance», a commenté le député-ministre Jean D’Amour. «Ce projet rassembleur permet à nos personnes âgées de demeurer dans leur communauté. Je souhaite encore beaucoup d’années de bonheur et de santé à tous les locataires du Manoir Saint-Antonin», a indiqué Michel Nadeau, maire de Saint-Antonin.

En plus d’offrir un logis à des personnes âgées, la Manoir Saint-Antonin permet la création de sept emplois.