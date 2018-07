Horaire d’été de la Ville de Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup désire aviser les citoyens qu’à compter de ce mardi 3 juillet, l’horaire estival des bureaux administratifs de la Ville sera en vigueur.

L’horaire d’été se traduit par une ouverture prolongée les matins et après-midis du lundi au jeudi et une fermeture le vendredi après-midi. Du 3 juillet au 31 aout, ils seront ouverts du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à 12 h. Les heures d’ouverture habituelles reprendront au retour de la fête du Travail, soit à compter du 4 septembre.