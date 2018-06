Période de chaleur : les services ambulanciers invitent la population à la vigilance

Dessercom, la plus importante entreprise ambulancière du Québec avec ses 200 véhicules répartis sur une portion importante du territoire québécois, invite la population à être davantage vigilante durant les journées de chaleur accablante annoncée par Environnement Canada.

Durant cette période, il est nécessaire de s’occuper de soi-même, mais également de ses proches. Les aînés, les nourrissons, les jeunes enfants, les travailleurs en plein air et les sans-abri courent un risque plus élevé de développer des symptômes liés à la chaleur. Il est notamment recommandé de bien s’hydrater en buvant de l’eau, éviter la consommation d’alcool, fréquenter des endroits frais, porter des vêtements légers et réduire les efforts physiques.

Dessercom rappelle à la population qu’il ne faut pas hésiter à appeler les services d’urgence au 9-1-1 lorsque l’on ressent un malaise ou que l'on est témoin d’une personne en détresse. Afin de faciliter le travail des paramédics, il est important de rassembler les médicaments ou une liste détaillée de ceux-ci, les cartes d’hôpital et la carte d’assurance-maladie du patient. Il faut également déverrouiller les lieux et dégager les vestibules ainsi que les escaliers.