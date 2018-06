«Dans le comté, jamais on a assisté à une période aussi fructueuse» - Jean D’Amour

«Sincèrement si vous remontez le temps, sans rien enlever à personne, chacun a fait de la politique à son époque, mais en terme d’investissements et de nombre de projets, de diversité aussi dans tous les secteurs d’activités et dans toutes les municipalités, ce n’est pas arrivé souvent», a mentionné Jean D’Amour lorsqu’il a fait le bilan de son dernier mandat.

«Je suis assez fier de dire qu’au Bas-Saint-Laurent et dans mon comté, ce sont des centaines de millions de dollars que l’on a investis, des projets structurants. (…) Remontez le temps au cours des dernières décennies, Canada, Québec, fédéral, provincial, trouvez une période aussi intense en terme de développement. Je pense que le bilan se défend par lui-même», a poursuivi le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.

Le député de Rivière-du-Loup – Témiscouata est revenu sur plusieurs investissements. «Tout d’abord en santé, ce sont plus de 100 millions de dollars qui ont été injectés», a-t-il lancé. Les deux phases du CHSLD des Chauffailles pour 144 lits et l’ouverture en novembre d’un service d’hémodialyse au CHRGP de Rivière-du-Loup en sont les principaux éléments.

M. D’Amour a également parlé de l’agrandissement des locaux du Centre jeunesse à Rivière-du-Loup, de la réouverture de la Villa Dubé à Saint-Jean-de-Dieu, de la mise en place du Centre d’études collégiales du Témiscouata, de différents projets (casernes incendie, centres de loisirs et infrastructures d’eau potable et d’égouts) dans les municipalités, des usines forestières qui fonctionnent à plein régime, des investissements en agriculture, de l’aide pour les traversiers de Trois-Pistoles et du lac Témiscouata. «La 185, ce n’est pas un enjeu électoral, c’est réglé. Il y a eu des investissements de 38 M$ pour les entreprises. Le taux de chômage est bas, à 6,3 % en mai», a souligné le député-ministre.

Jean D’Amour a multiplié les annonces au cours des derniers mois et ce n’est pas fini. Il a averti les représentants des médias qu’ils seront convoqués à nouveau dans les prochains jours. «Mon objectif est de régler le plus grand nombre de dossiers», a-t-il indiqué.

Questionné sur un récent sondage qui donnait une avance de 10 points à la Coalition Avenir Québec sur le Parti libéral du Québec au niveau de la province en vue de l’élection générale du 1er octobre prochain, M. D’Amour a mentionné qu’il ne commentait pas les sondages qui peuvent dire des choses différentes de l’un à l’autre. «Bientôt je partirai en campagne avec un programme, je serai très présent et j’ai hâte aux débats», a souligné le candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata.