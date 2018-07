Un total de 23 000$ amassé lors de la 24e édition du Tournoi de golf

C’est le mercredi 13 juin qu’avait lieu la 24e édition du Tournoi de golf et Souper-bénéfice de la Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques, au Parc du Mont-Saint-Mathieu, sous la présidence d’honneur de Gaston Bérubé, de chez Service Bérubé.

Un montant de 14 000$ net a été amassé grâce aux 70 golfeurs, aux 137 convives au souper, ainsi qu’aux généreux donateurs et commanditaires. Notons également le travail d’équipe extraordinaire des membres du conseil d’administration de la Fondation, des bénévoles et du comité de soutien PMT ROY Assurances et services financiers. Ensemble, ces gens ont fait de cet évènement une réussite.

Un 9 000 $ de profit s’ajoute au 14 000$ de la journée grâce au tirage d’un crédit-voyage de 2 000$ chez Voyages Ciel d’Azur, organisé par le Comité de Soutien PMT ROY Assurances et services financiers en collaboration avec la Fondation. Pour une 2e année consécutive, PMT ROY Assurances et services financiers a été le commanditaire majeur de «Rêvons… Voyageons avec la Fondation» avec un don de 1 000$. Julie Malenfant, de Trois-Pistoles, est l’heureuse gagnante.

La mission de la Fondation est de recueillir des fonds afin de soutenir financièrement le CISSS du Bas-Saint-Laurent, installations des Basques, dans l’achat d’équipements et de services pour les usagers qui fréquentent l’établissement. La Fondation remercie tous ceux et celles qui, par leur généreuse contribution, veillent au bien-être de la population de la MRC des Basques.