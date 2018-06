« Chez nous... à Rivière-du-Loup », un DVD réalisé par des élèves

C’est le 14 juin dernier, lors d’une présentation à la fois charmante et enjouée, qu’a été lancé le disque vidéonumérique « Chez nous... à Rivière-du-Loup ». Le document de plus de 90 minutes contient une douzaine de capsules réalisées par une vingtaine d’élèves de quatrième année de l’école Joly, le tout sous la supervision de leur enseignant, Raphaël Soucy.

Ce DVD jette un regard des plus intéressants sur la ville de Rivière-du-Loup, en mettant de l’avant ses forces économiques, sociales et culturelles. Cette présentation s’est déroulée en présence de parents ainsi que de différents dignitaires, dont Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup, Monique Dionne, directrice générale de Tourisme Rivière-du-Loup, et Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Selon les deux animateurs, Anthony et Lilianne, les élèves se sont impliqués dans toutes les étapes du processus en vue de concrétiser ce projet entrepreneurial, de la mise au point du concept à la mise en marché du produit en passant par la scénarisation, le tournage et la production du disque.

«Nous sommes très fiers et très heureux de vous présenter aujourd’hui le fruit de plusieurs heures de travail. Notre projet a démarré en décembre dernier, alors que nous cherchions une façon de découvrir notre ville. Nous avons donc décidé de réaliser un DVD. Nous nous sommes placés en équipe de deux; puis, nous avons sélectionné le sujet que nous voulions exploiter. Notre enseignant nous a parlé des différentes façons de présenter le sujet. Nous avons élaboré nos capsules en choisissant de réaliser un diaporama, une entrevue ou un exposé oral. Ensuite, nous avons élaboré notre scénario, établi un échéancier, puis nous sommes partis filmer ce dont nous avions besoin.»

Résultat : un produit pour le moins étonnant avec une pochette accrocheuse, un DVD bien réalisé, avec des capsules diversifiées, des témoignages passionnants découlant de questions bien préparées, des images proposant plusieurs angles, avec de nombreux clins d’œil, et pour conclure le tout, des «bloopers» qui rappellent jusqu’à quel point il a pu être difficile, mais surtout amusant de mener à terme ce projet unique qui s’est mérité, rappelons-le, un prix au Défi OSEntreprendre tenu en avril dernier.

Pour réussir ce tour de force, les élèves ont pu compter sur l’appui de la direction de l’école, le support des parents ainsi que de l’expertise de différentes ressources externes relatives à l’audiovisuel.

Au terme de leur présentation, les élèves ont tenu à remercier tout particulièrement leur enseignant. «Tout cela n’aurait jamais été possible sans notre enseignant. C’est lui qui a orchestré le tout et qui nous a guidés tout au long de ce beau projet. Merci monsieur Raphaël pour vos nombreux encouragements, votre leadership et votre grande générosité! Notre DVD est une fenêtre sur une petite partie de ce qui se passe ici, chez nous. Nous avons réalisé que nous sommes chanceux d’habiter ici et de vivre dans un milieu aussi diversifié.»

Il est possible de se procurer un exemplaire du DVD «Chez nous... à Rivière-du- Loup» en communiquant avec le secrétariat de l’école au 418 862-5003.