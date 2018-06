Témiscouata-sur-le-Lac : une médiation pour régler le dossier des arénas?

Le député et ministre Jean D’Amour ne tourne pas le dos à l’idée de recourir à la médiation afin de régler le fameux dossier des arénas à Témiscouata-sur-le-Lac. Cette avenue fait partie de ses réflexions, dit-il.

En marge d’une annonce à Rivière-du-Loup, jeudi avant-midi, l’homme politique a mentionné qu’il souhaite «rassembler» dans ce dossier. «J’ai eu l’occasion de rencontrer M. Garon et le maire par intérim récemment. Je n’exclue pas la possibilité d’aller en médiation. Ça fait partie des réflexions qui m’habitent actuellement», a-t-il mentionné. «Chose certaine, Cabano et Notre-Dame-de-Lac, ce sont deux quartiers qui forment Témiscouata-sur-le-Lac et il y a une réflexion qui est à faire.»

Jean D’Amour estime qu’une décision doit être prise pour le bien des citoyens qui «sont en droit d’attendre des services». Il souligne que la période de vacances à venir, ainsi que les campagnes électorales provinciale et municipale à l'automne, permettront à la population et au conseil municipal de bénéficier d'un temps de réflexion.

«Actuellement, on ne parle pas de deux arénas à Témiscouata-sur-le-Lac, mais de pratiquement aucun (…) Un jour ça commence, l’autre jour ça se termine. Il faudra qu’on s’entende et qu’on trouve des pistes de solution.»

Rappelons que les élections à Témiscouata-sur-le-Lac sont prévues en octobre prochain.