L'agrandissement de la bibliothèque Françoise-Bédard confirmé

C’était jour de fête, ce jeudi 28 juin, à la bibliothèque municipale Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup, alors que les gouvernements municipal, provincial et fédéral ont confirmé l’octroi de sommes importantes pour l’agrandissement et la réfection de cet édifice patrimonial. L’ensemble des travaux est évalué à 6 M$.

Le ministre du Commerce international, François-Philippe Champage, le député et ministre Jean D’Amour et la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet ont ainsi, d’une même voix, annoncé la réalisation de ce projet d’envergure souhaité depuis plusieurs années déjà. Des rénovations nécessaires, puisque la bibliothèque répond difficilement aux besoins d’une population de 20 000 habitants.

«À Rivière-du-Loup, nous vivons un beau problème : notre bibliothèque est trop populaire! Les employés sont dynamiques, imaginatifs. Ils organisent des activités, proposent des rencontres, invitent les gens à les visiter…et force est de constater que ça fonctionne (…) La fréquentation de la bibliothèque ne cesse de croitre et le manque d’espace est flagrant. Cela s’explique parce que les lieux sont populaires, mais aussi parce que la bibliothèque date de 1981», a souligné Mme Vignet, précisant que les espaces étaient alors conçus pour une population de 14 000 citoyens.

AGRANDISSEMENT

Concrètement, le projet de rénovation est évalué à environ 6 M$. Ensemble, les gouvernements investiront 3,2 M$ via le Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales - territoriales, Fonds des petites collectivités. La Ville complètera le montage financier (près de 3 M$), les élus ayant décidé d’absorber les dépenses non admissibles du programme évaluées à environ 1,2 M$.

Ces investissements majeurs permettront de mettre aux normes, d’agrandir et de réaménager le bâtiment. «En plus de l’installation d’un système de ventilation et de climatisation, les travaux incluent la construction d’un étage de 266 mètres carrés du côté sud, un nouvel espace qui sera consacré à la lecture et à la détente», dit-on. Le projet envisagerait aussi d’utiliser l’espace actuellement occupé par le Service des loisirs et de la mezzanine, tout comme une partie du sous-sol.

«Ça vient combler les besoins de la population. C’est un lieu familial, un lieu de rassemblement, de recherche, de recueillement. C’était important pour nous de supporter la communauté», a fait savoir Jean D’Amour.

CONCOURS ARCHITECTURE

Évidemment, les sourires étaient grands à la bibliothèque, jeudi avant-midi. Chacun était aussi très heureux d’annoncer que la «nouvelle» bibliothèque aura une allure moderne et originale grâce à l’organisation d’un concours d’architecture en vue de l’attribution du contrat. «Ça permet d’aller chercher des projets de qualité. Ce qui est intéressant aussi, c’est que l’on pourra demander aux quatre finalistes, par exemple, de présenter leur projet à la population», a partagé la bibliothécaire responsable, Sylvie Michaud, très heureuse.

Une fois le concours d’architecture conclu, la Ville de Rivière-du-Loup s’attaquera aux plans et devis et lancera le processus d’appel d’offres. On souhaite que ce projet se concrétise le plus rapidement possible.