6 500 $ pour le Centre de vacances et d’apprentissage loisirs de Saint-Cyprien

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a le plaisir d’annoncer l’octroi d’un soutien financier de 6 500 $ au Centre de vacances et d’apprentissage loisirs de Saint-Cyprien, aussi connu sous le nom d’Auberge la Clé des Champs.

Ce montant servira à l’acquisition d’un tableau interactif (Snoezelen) qui permettra de proposer des activités stimulantes aux personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Il s’agit du deuxième soutien financier accordé par la FFMSQ à cet organisme.

«Se souciant constamment du bienêtre de leur aidé, les proches aidants hésitent souvent à le confier à un tiers, ne serait-ce que pour quelques heures. Nous sommes convaincus que de savoir son aidé dans un environnement stimulant peut contribuer à ce que les proches aidants se donnent le droit de prendre du temps pour eux. C’est pourquoi notre Fondation encourage les projets permettant aux organismes d’améliorer leurs infrastructures afin qu’elles soient mieux adaptées aux besoins de leurs usagers. Le projet du Centre de vacances et d’apprentissage loisirs de Saint-Cyprien atteint parfaitement cet objectif et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à sa réalisation», a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.

«L’ajout de ce tableau interactif est un projet qui revêt une grande importance pour nous. En effet, cet équipement permettra à nos usagers vivant avec des limitations de développer leur créativité en mettant l’accent sur la musique et différents tableaux imaginatifs et interactifs. Ils pourront ainsi faire des activités valorisantes, seul ou en groupe, et nous sommes convaincus que cela sera pour eux une grande source de bonheur et de fierté. Merci à la Fondation de la FMSQ de nous permettre de leur offrir ce formidable cadeau», a souligné Pierre Bélanger, directeur général de l’organisme.

Fondé en 1994, le Centre de vacances et d’apprentissage loisirs de Saint-Cyprien propose un concept de centre de vacances et d’apprentissage loisirs à l’intention des personnes vivant avec une différence. Elle offre en toute saison, selon des formules souples, des séjours de répit aux familles.