Une entente de travail de sept ans entre Témiscouata-sur-le-Lac et ses pompiers

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est heureuse d’annoncer la signature d’une entente de travail de sept ans avec les membres de son Service de Sécurité Incendie (SSI). Elle a également profité de la signature de cette entente pour annoncer l’acquisition prochaine d’un premier camion-échelle.

En plus d’établir les conditions de travail des pompiers de la municipalité pour les sept prochaines années, cette entente vient notamment améliorer la reconnaissance et la rémunération des heures d’entrainements de ses membres. Elle prévoit également le déploiement de mesures pour renforcer la formation et faciliter le recrutement de nouveaux employés.

«Nous sommes fiers d’avoir renouvelé cette entente, elle témoigne de la confiance et la volonté de collaboration qui règnent à la Ville avec ses employés et ses partenaires. Les citoyens ont la chance de compter sur un SSI de premier ordre. Nous avons toujours voulu reconnaitre ce fait, de même que le dévouement de ceux et celles qui veillent sur nous, et ce, dans les limites que notre budget peut le permettre. Aujourd’hui, cette signature et l’achat d’un premier camion-échelle, en collaboration avec Cascades, qui sera au service de la ville et des municipalités avoisinantes, sont les fruits d’une longue et fructueuse relation entre le SSI, nos employés et nos partenaires», a souligné le maire, Gilles Garon.

De son côté, le directeur du SSI, Gérald Dubé, se réjouit de cette entente. Il a également insisté sur l’importance pour Témiscouata-sur-le-Lac de se doter d’un premier camion-échelle: «Depuis longtemps nous souhaitions faire l’acquisition d’un camion qui nous permettrait d’intervenir en hauteur. Avec son échelle de 100 pieds, l’équipement que nous avons décidé d’acheter nous permettra d’adapter nos stratégies d’intervention, d’augmenter notre efficacité et d’accroitre la sécurité de nos pompiers».

L’achat de ce nouvel équipement sera rendu possible grâce à une aide financière de 50 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, d’une contribution de 25 000 $ provenant du Fonds éolien de la MRC de Témiscouata, d’une somme de 31 000 $ versée par la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac ainsi que d’un montant équivalent versé par Cascades.

«L’usine entretient depuis longtemps une relation étroite avec le SSI de la ville. Nous comptons d’ailleurs parmi nos employés des pompiers à temps partiel qui y travaillent. Il y a à peine deux mois, une tragédie est venue, malheureusement, nous rappeler que les pompiers mettent parfois leur propre vie en danger pour protéger celle des autres. C’est pour honorer ces hommes et ces femmes qui veillent sur nous et aussi à la mémoire du pompier Carmel Moreault, que Cascades a tenu à faire un don de 31 000 $, afin de permettre l’achat de ce camion-échelle», a souligné le directeur d’usine de Cascades Emballage carton-caisse Cabano, Marco Bernier.