La Maison des jeunes de Trois-Pistoles reçoit 700 $

La Fondation Laure-Gaudreault a remis une bourse de 700 $ à la Maison des jeunes l’Univers de Trois-Pistoles suite à leur demande. La Maison des jeunes est un lieu de rencontre, un milieu de prise en charge et d'éducation pour les adolescents.

Elle favorise l'expression, l'intégration sociale, l'épanouissement, l'autonomie, l'écoute et l'échange. C'est aussi un lieu de prévention et d'information où les intervenants accompagnent et soutiennent les jeunes à une période de leur adolescence. Pour réaliser une partie de sa dimension sociale, l'AREQ (CSQ), Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, a mis sur pied la Fondation Laure-Gaudreault en 1990.