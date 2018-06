Projet hôtelier à Trois-Pistoles : des travaux prévus à l’automne

Décidément, le grand projet hôtelier de Trois-Pistoles va bon train. David Duperron Immobilier Inc, un promoteur immobilier de la région de Québec, s’apprête à faire l’acquisition de 4 nouveaux terrains commerciaux.

Ces terrains, qui sont tous situés en bordure de la route 132 à proximité de l’intersection de la route 293 (Rue Jean Rioux), viendront se regrouper avec un autre terrain commercial que le promoteur avait acquis, il y a deux ans, de Conrad Larrivée, un homme d’affaires de la région.

Le promoteur souhaite ériger un ensemble immobilier d’importance dont le point central serait un nouvel hôtel lié à une bannière internationale. Si tout va bien, les travaux de préparation des terrains devraient débuter à l’automne 2018 et la mise en opération de l’hôtel d’une quarantaine de chambres serait prévue pour l’été 2019.

Selon M. Duperron, le nouvel établissement hôtelier aura une signature moderne et respectera par son design intérieur, les spécificités propres de la région.

«Je veux que les clients qui s’arrêteront chez nous puissent vivre et ressentir l’expérience du Bas-Saint-Laurent dans les décors et surtout par l’ambiance qui se dégagera de notre établissement. La région des Basques, qui possède des atouts récréotouristiques uniques et exceptionnels, vit présentement un regain d’entrepreneurship très créatif et prometteur à mes yeux. Cela est très sécurisant et attirant pour des investisseurs que je solliciterai bientôt pour participer avec moi à ce projet», a-t-il déclaré par voie de communiqué.