Les enfants du secteur Rivière-Verte à Saint-Antonin sont ravis, le Centre communautaire Michel-Desrosiers a maintenant ses jeux d’eau. Outre le Centre communautaire, la Municipalité et l’entreprise Transport Rivière-du-Loup sont les deux autres principaux partenaires.

Le projet a couté environ 90 000 $. En plus des partenaires mentionnés précédemment, on note la participation de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup et la Corporation de développement de Saint-Antonin. Ce parc de jeux d’eau situé au Centre communautaire Michel-Desrosiers est le deuxième de cette communauté. En 2014, un parc similaire a été réalisé au Centre sportif, soit au cœur du village.

«Saint-Antonin grandit, il y a beaucoup de nouvelles familles. C’est un lieu de résidence dynamique pour nos enfants. Nous sommes très fiers d’avoir été approchés en tant que partenaire pour ce projet qui correspond aux valeurs de l’entreprise», a commenté Samuel Joncas, président de Transport R-d-L.

Martin Mailloux, président du Centre communautaire Michel-Desrosiers, a noté que ce projet fait d’abord suite à une demande du Comité famille, culture et ainés de Saint-Antonin. «Nous sommes à l’écoute des propositions des gens», a-t-il lancé. «Les membres du comité sont fiers de dire que maintenant, tous les enfants fréquentant les camps de jour pourront se rafraichir en période estivale», a-t-on souligné.