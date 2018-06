Le retour des concours sur les couchers de soleil

Les couchers de soleil du Bas-Saint-Laurent sont reconnus pour être parmi les plus beaux et les plus spectaculaires du Québec. Grâce à deux concours qui mettent de l’avant les couchers de soleil, leur popularité atteint un nouveau sommet assurant le développement et le rayonnement de la marque «Bas-Saint-Laurent, Réserve mondiale de bon temps!» auprès des communautés de divers médias sociaux.

Prescription d’un coucher de soleil – 23 avril au 15 juillet 2018

Afin de donner le gout aux gens de visiter la région après un long hiver, un coucher de soleil bienfaisant et annonciateur de l’été peut être prescrit à quelqu’un de son entourage. Sur le site Internet CouchersDeSoleil.com, six magnifiques photos de couchers de soleil de la région peuvent donc être envoyées par courriel à un ami qui aura besoin de vacances bientôt. Cet ami pourra partager l’information à son tour via son compte Facebook.

«En date du 21 juin, c’est plus de 25 000 prescriptions de couchers de soleil qui ont été envoyées à partir du site dédié, c’est le double de l’an dernier. Les gens apprécient l’originalité du concours et prescrivent des couchers de soleil plus d’une fois. C’est un beau succès!» affirme Pierre Fraser, responsable régional marketing à Tourisme Bas-Saint-Laurent.

La Grande Chasse aux couchers de soleil — 15 juin au 30 septembre 2018

La Grande Chasse aux couchers de soleil est de retour pour un quatrième été. L’an dernier, plus de 3 000 photos de couchers de soleil avaient été enregistrées, autorisées et publiées sur le site CouchersdeSoleil.com.

Ce concours s’adresse aux touristes en vacances au Bas-Saint-Laurent et aux résidants de la région. Pour participer, il suffit de prendre une photo d’un coucher de soleil et de le télécharger sur le site. Les objectifs du concours sont de faire participer le plus possible les gens, de les inciter à se mettre en scène devant ce spectacle qui illumine le ciel soir après soir et surtout d’alimenter les médias sociaux par des photos originales prises par des amoureux de la région. À la fin du concours, deux séjours de rêve aux Bas-Saint-Laurent sont offerts au hasard à deux participants.

«Ce concours connait de plus en plus d’adeptes, les gens l’attendent. Les photos utilisées pour la promotion des concours sont celles de participants de l’an dernier. Le gagnant du concours est choisi par un tirage au sort, tout le monde peut y participer. Ce n’est pas un concours de la plus belle photo, mais bien un concours de participation» mentionne Pierre Fraser.

Le mandat de Tourisme Bas-Saint-Laurent est de positionner la région du Bas-Saint-Laurent comme une des principales destinations vacances au Québec, de susciter le développement de l’offre touristique et d’en faire la mise en marché. Le tourisme au Bas-Saint-Laurent, c’est un secteur de l’économie essentiel : 850 entreprises, 7 800 emplois et plus de 150 M$ en retombées annuellement. Les actions de promotion de Tourisme Bas-Saint-Laurent sont rendues possibles grâce au partenariat avec Tourisme Québec.